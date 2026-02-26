Conferencia ICARRD +20 llamó a la democratización del acceso a la tierra

En su segundo día de deliberaciones, la Conferencia Internacional ICARRD+ 20 entró en el corazón de la Reforma Agraria, al centrar la discusión en el reconocimiento de campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueros pescadores y trabajadores rurales a la tierra para trabajarla, prevenir el despojo y el acaparamiento y consolidar así una justicia social, consolidando la soberanía alimentaria para prevenir la pobreza y la desigualdad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la plenaria “20 años después: Balance sobre la distribución de la tierra, el agua y los territorios en el mundo”, que estuvo moderada por la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, representantes del campesinado, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes presentaron la declaración política Tierra para la Vida, recogida en el marco del Foro de los Pueblos, en la cual alzaron su voz colectiva por la defensa del territorio, la vida y la dignidad con una propuesta por la transformación y en defensa de los territorios, para contribuir a la construcción de la hoja de ruta de esta conferencia que tiene como sede a Cartagena.

Al respecto, Leidy Tatiana Ramos Angola, del Proceso de Comunidades Negras de Colombia dijo: “Recordamos a los estados aquí reunidos que la soberanía nacional es inseparable de la soberanía alimentaria y les pedimos que luchen junto a nosotros contra las fuerzas imperiales que buscan destruir nuestros derechos a ambas”.

A su vez, Elidili Voy, de los pueblos indígenas, hizo un llamado para que “las mujeres indígenas y los jóvenes rurales sean tenidos en cuenta en la construcción y aplicación de las reformas agrarias a nivel mundial. Pero ellas, junto a los jóvenes y las personas de género diverso suelen quedar excluidas del control y de la herencia de la tierra, así como de la toma de decisiones, esto no puede seguir pasando”.

Así mismo, los delegados de los 410 participantes y de 321 universidades e instituciones educativas reunidos en Cartagena en su declaración Tierra Vida y Sociedad, dieron su aporte al anotar: “La tierra, las aguas, los espacios marinos y los bosques son vida. La tierra no puede ser reducida a un bien transable, a un activo financiero, a un tema de estudios Es una fuente de una multitud de ecosistemas, comunidades y estados nación. La tierra es sustento, identidad, memoria cultura y dignidad. Cuando los movimientos sociales exigen la reforma agraria, están exigiendo el derecho a la vida misma”.

Máximo Torero, economista en jefe de la FAO, señaló que, en estas discusiones de la ICARRD+20 debe asegurarse “igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas. No solo que tomen decisiones, es que tengan recursos para poder tomar esas decisiones y poder cambiar la evolución de sus vidas y poder lograr ese desarrollo que estamos buscando”. También destacó la importancia del desarrollo rural y el derecho al agua y a la tierra en esta ICARRD+20. Además se refirió a los instrumentos globales en los que se ha avanzado para mejorar el derecho a la tierra.

El debate global coincidió en que no se trata únicamente de cuánto producimos, sino cómo lo hacemos, para quién y bajo qué modelo ecológico. Y sentó las bases “para una declaración final reciliente, justa y sostenible”, indicó la Ministra Carvajalino.