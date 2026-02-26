Cartagenera lidera la expansión digital global del legado de Frida Kahlo

“Los Fridos” nace como una expansión del proyecto Beyond Frida Kahlo y propone ir más allá de la biografía tradicional para construir un ecosistema narrativo propio / CORTIZ

Colombia entra oficialmente en una nueva etapa de expansión cultural y digital del universo creativo de Frida Kahlo con la llegada de “Los Fridos”, un proyecto narrativo que busca conectar el legado de la artista con las dinámicas de consumo cultural de las nuevas generaciones. La iniciativa posiciona al país como un punto estratégico dentro de la evolución de las marcas culturales latinoamericanas hacia modelos que integran licenciamiento internacional, plataformas digitales y experiencias inmersivas. Este anuncio cobra relevancia en un momento en que la economía creativa latinoamericana busca consolidarse como motor de crecimiento y exportación cultural.

“Los Fridos” nace como una expansión del proyecto Beyond Frida Kahlo y propone ir más allá de la biografía tradicional para construir un ecosistema narrativo propio. En lugar de limitarse a reinterpretar la historia conocida, amplía el universo creativo que rodeó a la artista (sus vínculos, su contexto, su influencia) y lo traduce a formatos contemporáneos pensados para audiencias digitales. El enfoque no es replicar contenido, sino expandir identidad.

El aterrizaje del proyecto en Colombia responde tanto a una estrategia regional como a una conexión directa con el país. La iniciativa es impulsada por la colombiana Beatriz Alvarado, COO y creadora de la marca Frida Kahlo Corporation. Nacida en Cartagena y formada académicamente en Bogotá y Estados Unidos, ha trabajado en la investigación y publicación de libros sobre la artista, uno de los cuales se transformó en una exhibición inmersiva que recorrió más de 20 ciudades en el mundo, incluida Bogotá. Su rol ha estado enfocado en estructurar el crecimiento global del legado desde una visión cultural y estratégica.

En una primera fase, “Los Fridos” tendrá presencia en plataformas como TikTok e Instagram, donde se construirá comunidad y narrativa digital. La estrategia prioriza la consolidación de audiencias antes que la expansión comercial, entendiendo que las marcas culturales sostenibles requieren identidad clara y coherencia narrativa.

Paralelamente, el proyecto se articula con oportunidades para la industria creativa colombiana. “El modelo de licenciamiento internacional se presenta como una herramienta para transformar patrimonio cultural en activo global, siempre que exista estructura y visión de largo plazo. Colombia ya participa en colaboraciones asociadas al universo de la marca con empresas como Amor Perfecto, además de iniciativas en categorías como moda, hogar y temporadas escolares, evidenciando que el país puede integrarse a cadenas de valor internacionales desde propuestas con identidad propia”, explicó Alvarado.

El siguiente paso será tecnológico. La segunda versión de la experiencia inmersiva contempla integrar el metaverso como espacio de interacción cultural a partir del otoño de 2026. En este escenario, la tecnología no se entiende como sustituto de la historia, sino como herramienta para amplificarla, permitiendo nuevas formas de participación y conexión con audiencias globales.

“La llegada de “Los Fridos” a Colombia no representa únicamente el lanzamiento de un nuevo contenido digital; marca un movimiento estratégico dentro de la economía creativa latinoamericana. En un momento en que las marcas culturales buscan relevancia internacional sin perder autenticidad, el país se proyecta como un nodo de creación, articulación y expansión.” concluyó la colombiana.