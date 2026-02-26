Cartagena tendrá primer colegio público bilingüe oficial

Gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Fundación Santo Domingo y la Fundación Pies Descalzos, la capital del Bolívar contará con el primer colegio público bilingüe del Distrito: la Institución Educativa Cecilia Porras, ubicada en el megabarrio Bicentenario.

Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena, anunció que la nueva institución, que beneficiará a cerca de mil estudiantes en Bicentenario, abrirá sus puertas de manera oficial el próximo 14 de marzo.

“La apuesta por fortalecer la educación pública en Cartagena no para. Nuestra inversión histórica e inédita para forjar los ciudadanos del mejor futuro para nuestra ciudad, invirtiendo más de 500 mil millones de pesos en la construcción y rehabilitación de colegios públicos, ya da sus frutos, permitiéndonos que se entreguen tres colegios en pocos días. Dijimos que 2026 sería el año de las grandes entregas de verdadera trascendencia social, por lo que hoy es un gran oportunidad para decir: ‘lo mejor está llegando’”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

La referencia del alcalde a los “tres colegios en poco tiempo” se basa en la reciente entrega del colegio Jorge Artel en la vía Perimetral; la próxima entrega de la I. E. Santa María, este 4 de marzo, y la apertura del Cecilia Porras, también muy pronto.

Por su parte, Helga Rivas, ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, expresó: “Este colegio responde a la necesidad de una comunidad de la ciudad, donde deben de tener todas las condiciones de vivienda digna y dentro del entorno del buen vivir hay ciertos parámetros necesarios, uno de ellos es la educación. Aquí encontramos la suma de saberes, recursos y estrategias, con el primer colegio bilingüe que tendrá la ciudad de Cartagena y es del Distrito”.

Esta institución que es un hito para la educación distrital, desde su vocación bilingüe y sus modernas instalaciones, abrirá sus puertas muy pronto para fortalecer la infraestructura educativa y el talento para la competitividad de Cartagena.

“En nuestra apuesta de infraestructura educativa de Cartagena esto es lo que hace que sigamos adelante con el plan de trabajo que tenemos por la ciudad. Entregarle a los niños, niñas y jovenes de Cartagena un colegio renovado y más importante aún, bilingüe, hace que se fortalezca esa necesidad de seguir apostándole a la ciudad por un futuro de mejores oportunidades”, dijo Dumek Turbay Paz.

Esta infraestructura se articula con una visión a largo plazo orientada al fortalecimiento de las habilidades de futuro, como son las competencias digitales, el inglés y las habilidades sociales y emocionales, donde también se promoverá una educación pertinente.

Por su parte, Juan Diego Céspedes, director de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Fundación Santo Domingo, se refirió a la importancia de la moderna infraestructura educativa.

“La Fundación Santo Domingo impulsa el desarrollo del megabarrio Bicentenario con más oportunidades para sus habitantes. Esta vez, con el cuarto megacolegio construido, movilizando alianzas público-privadas para la construcción de instituciones educativas e impulsando modelos educativos pertinentes e innovadores, que potencien las habilidades del futuro en los estudiantes. Fortalecer habilidades como el inglés desde la educación básica es fundamental para potenciar el talento local y aumentar la competitividad de Cartagena y la región”.

Este proyecto contó con una inversión mayor a los $11.711 millones, de los cuales el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio aportó $10.653 para la obra y $610 millones para la interventoría. El proyecto fue una realidad , tras la cesión y adecuación de dicho predio por parte de la Fundación Santo Domingo, y los diseños fueron asumidos por la Fundación Pies Descalzos. Por su parte, la Alcaldía Mayor de Cartagena es la responsable de la dotación y operación del colegio, que dispone de cuatro bloques.

Sobre la infraestructura educativa

Cada uno de los bloques, distribuidos en un solo nivel, fueron diseñados para brindar el servicio educativo desde la primera infancia hasta la secundaria.

El bloque 1 alberga biblioteca, salón múltiple, cocina, sala de profesores, área administrativa y enfermería.

A su vez, el bloque 2 cuenta con 12 aulas de secundaria, una batería de baños y dos laboratorios. El Bloque 3 dispone de 10 aulas de primaria y una batería de baños.

Mientras que el Bloque 4 está destinado a preescolar, con 4 aulas, una batería de baños y 10 estacionamientos, de los cuales uno está habilitado para personas con movilidad reducida.

En la Institución Educativa Cecilia Porras se promoverá el desarrollo del talento humano y la competitividad regional. En una ciudad turística como Cartagena, el fortalecimiento del bilingüismo se convierte en un factor clave para ampliar oportunidades laborales y mejorar la calidad del servicio.