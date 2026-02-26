Cartagena desde siempre: Marca ciudad fue presentada a nivel nacional

Esta es una estrategia que busca fortalecer la identidad cartagenera desde la esencia y el alma misma de la ciudad, con el propósito de impulsar su promoción turística tanto a nivel nacional como internacional. La ejecución de la Marca Ciudad fue ejecutada por la Alcaldía de Cartagena, desde Corpoturismo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El proceso de creación

La marca ciudad no se diseñó únicamente para promocionar turísticamente la ciudad al mundo, sino que fue el resultado de un riguroso trabajo de construcción colectiva en el que se caminaron los barrios y se escucharon las voces de la gente. Contó con la participación activa de la ciudadanía, representada por grupos de interés, sectores de la sociedad civil, líderes cívicos, palenqueras, académicos y el sector cultural. A través de formularios virtuales en el sitio web cartagenacartagena.com y acercamientos en distintos escenarios físicos, miles de ciudadanos plasmaron sus opiniones para responder a un interrogante central: ¿Qué hace a Cartagena, Cartagena?

El eslogan, una declaración de perpetuidad

El eslogan oficial de la marca, “Cartagena desde siempre”, refleja que el alma de la ciudad no se divide entre el ayer y el hoy, sino que se mantiene a través del tiempo. Es una declaración de que cada calle recorrida y cada abrazo dado entre los cartageneros siguen haciendo historia, consolidando a Cartagena como una ciudad viva, llena de recuerdos y memorias.

La tipografía refleja una ciudad fundamentada en la libertad

Uno de los aspectos más destacados de la marca ciudad es su tipografía. Las letras del logotipo principal fueron inspiradas en la inscripción tallada en el pedestal de la escultura de Simón Bolívar, ubicada en el parque que lleva su nombre. Son unas letras firmes y que han estado en la ciudad por generaciones. A este esqueleto tipográfico se le dio un tratamiento especial modelado en un software 3D e iluminado, lo que reveló un contraste invertido natural generado por el sol: lo delgado se volvió grueso y lo grueso se volvió delgado. Por otro lado, la frase del eslogan “desde siempre” fue escrita a mano por la calígrafa cartagenera Johanna Logreira, y para la aplicación cotidiana y la voz de la marca se seleccionó la fuente contemporánea Banana Grotesk, que refleja una personalidad elegante y relajada.

Personalidad de ciudad y colores dominantes

A través de esta identidad se destacan los valores profundos de la ciudad, reflejados en una personalidad: Cartagena es Romántica (idealista y cálida), Valiente (recursiva, luchadora e independiente), Alegre (donde la alegría de la vida se celebra) y Abierta (de puertas, puertos y corazones dispuestos a recibir).

Los colores que priman en la marca no fueron inventados, sino reconocidos de la realidad cartagenera. Partiendo de los tonos tradicionales de la bandera cuadrilonga (amarillo, rojo y verde), la paleta fue complementada con colores extraídos de la naturaleza, la arquitectura y la gastronomía local, tales como el Azul Náutico, Azul Cielo, Rojo Corozo, Verde Loro, Blanco Brisa, Cucayo, Verde Viche, Rosado Raspao y Tamarindo.

Sobre este hito histórico, el alcalde Dumek Turbay Paz destacó: “Es un gran logro para Cartagena contar al fin con una Marca Ciudad que resume gráficamente nuestro sentir de unidad y nuestras aspiraciones como sociedad”. El mandatario agregó que “ese ‘Desde Siempre’ tiene que hacer mella en la ciudadanía, porque el amor propio también es un imán; es una base sólida que nos permitirá enamorar a más turistas para que vengan a conocer la verdadera esencia de nuestra ciudad, una Cartagena unida que avanza y hace de su identidad el mejor encanto”.

El arco, elemento central de la imagen

Gráficamente, la imagen integra elementos profundamente simbólicos: el arco, constante en los portales y ventanales de la ciudad, evoca la Puerta del Reloj vista desde adentro, representando la mirada hospitalaria y de acogida de Cartagena hacia los demás. Lo corona la estrella de la bandera, que simboliza independencia y dignidad, actuando como un sol brillante que destaca los detalles y atrae como un imán.

Finalmente, la identidad se complementa con una rica iconografía y elementos gráficos que incluyen la sombrilla, la clásica silla plástica, el sombrero, las frutas, los carritos de raspao y las hojas de palma. Estos íconos recogen objetos y realidades tomadas de la cotidianidad de la ciudad y de su uso frecuente por parte de las familias, narrando de forma sencilla y espontánea la vida de una ciudad que nunca deja de brillar.

“Detrás de esta identidad hay un trabajo exigente y de alta responsabilidad de más de dos años. La metodología no empezó en un escritorio, empezó caminando la ciudad real: recorrimos escenarios clave como Bazurto, Chambacú, el estadio, los centros comerciales, los colegios, las universidades, empresas, Getsemaní, barrios y el centro histórico. Escuchamos las voces que rara vez salen en las guías turísticas para entender verdaderamente qué nos hace cartageneros”, expresó Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

Para profundizar en los elementos, su significado e inspiración está habilitado el sitio web https://www.cartagenadesdesiempre.com/