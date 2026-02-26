Cartagena de Indias, segundo lugar en el ranking del Índice de Competitividad Turística nacional

Este importante resultado fue revelado en medio de este importante evento, que sirve como antesala de la feria comercial más importante del sector, la Vitrina Turística de Anato 2026 en su versión número 45. En esta edición del ranking, el primer lugar fue otorgado a la capital, Bogotá, mientras que el tercer lugar lo ocupó Medellín.

La secretaria de turismo, Teremar Londoño Zurek, señaló que “la posición de Cartagena en el segundo lugar del Índice de Competitividad Turística Regional no es casualidad; es el resultado de un trabajo articulado que fortalece nuestra gobernanza, nuestra sostenibilidad ambiental, la formalización del sector y la calidad de nuestra infraestructura turística. Este reconocimiento ratifica que somos un destino preparado, confiable y competitivo frente a los estándares nacionales e internacionales”.

Por su parte, Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo, agregó que “nos alegra profundamente que nuestra ciudad sea reconocida a nivel nacional por una entidad tan rigurosa como el Centro de Pensamiento de Cotelco por su competitividad turística a nivel nacional. Es un reflejo del arduo trabajo y articulación que, con el liderazgo de la Secretaría de Turismo, hemos venido realizando y que nos impulsa a seguir trabajando para que la promesa de valor que promocionamos en tantos escenarios se vea reflejada en la ciudad y en sus niveles de competitividad”.

¿Qué evalúa el índice y por qué es importante para Cartagena?

El Índice de Competitividad Turística es una medición rigurosa liderada por el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia (CPTUR), una iniciativa conjunta de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) y la Fundación Universitaria Cafam (Unicafam).

Estar en el podio de este ranking representa un aval técnico y académico sobre la gestión integral del destino. El índice evalúa más de 100 indicadores agrupados en diferentes criterios, entre los cuales destacan:

• Gestión del destino: Políticas públicas, gobernanza y planificación.

• Sostenibilidad ambiental: Protección de los ecosistemas y recursos naturales.

• Aspectos económicos y sociales: Generación de empleo, calidad de vida local y encadenamiento productivo.

• Infraestructura: Conectividad aérea, terrestre, marítima y servicios básicos.

• Promoción y comercialización: Estrategias de posicionamiento del destino.

El impacto para la ciudad

Ocupar el segundo lugar a nivel nacional se traduce en un mensaje de confianza invaluable para inversionistas, aerolíneas y turistas del mundo entero. Demuestra que Cartagena no solo es un destino de belleza patrimonial y natural, sino un territorio que trabaja activamente por la excelencia, la formalización de la cadena de valor turística y la competitividad frente a estándares internacionales.

Visit Cartagena: innovación y servicio para el turista informado

En el mismo escenario, y como muestra del avance tecnológico y de servicio del destino, la plataforma Visit Cartagena fue galardonada como una de las cuatro iniciativas destacadas a nivel nacional, logrando sobresalir entre 125 postulaciones de todo el país.

Visit Cartagena Es la plataforma oficial y el ecosistema digital de turismo de la ciudad, diseñada para ser la brújula del visitante. Fue desarrollada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Cámara de Comercio de Cartagena y su importancia radica en ofrecer:

• Información oficial y verificada: Permite a los turistas acceder a una guía completa de la oferta formal de hoteles, restaurantes, agencias y experiencias.

• Turismo seguro: Al conectar al visitante con prestadores de servicios formales, se mitiga el riesgo de fraudes y cobros excesivos, garantizando una experiencia tranquila.

• Agenda de ciudad: Mantiene actualizada la programación cultural, artística y de eventos, dinamizando la economía local en diferentes zonas de la ciudad.

Este reconocimiento a Visit Cartagena reafirma el compromiso de la Secretaría de Turismo con la transformación digital, brindando herramientas de primer nivel para que la estadía de nuestros visitantes sea segura, planificada y memorable.