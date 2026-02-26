Hable con elPrograma

Cárcel para hombres que presuntamente transportaban cocaína en Cartagena

Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por el ente acusador

Por petición de fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, jueces de control de garantías aseguraron en centros carcelarios a dos hombres señalados de incurrir en el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes agravado en Cartagena.

Uno de los investigados es Cristian David Figueroa Fierro, capturado el pasado 11 de febrero en vía pública del barrio Bocagrande. En su poder al hombre le habría sido encontrada una maleta con 15 kilos de cocaína.

En otro hecho fue judicializado Óscar Posso Agudelo, de 62 años,quien fue detenido en la sala internacional del aeropuerto Rafael Núñez cuando, al parecer, pretendía abordar un vuelo hacia Madrid (España) con 20 dediles de cocaína en su estómago.

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

