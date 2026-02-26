Hable con elPrograma

26 feb 2026

Cartagena

Cárcel en Cartagena para hombre señalado de abusar sexualmente de su hijastra, menor de edad

Los vejámenes ocurrieron en el barrio Olaya Herrera y habrían iniciado en septiembre de 2021, cuando la víctima tenía 8 años; y se prolongaron hasta marzo de 2024

Cárcel de Ternera(Caracol Radio)

Cárcel de Ternera

Por petición de una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un hombre de 35 años señalado de abusar sexualmente, durante tres años, de la hija de su compañera sentimental.

La Fiscalía Generalde la Nación cuenta con evidencia de que el ahora procesado, al parecer, aprovechaba los momentosa solas con su hijastra, para someterla a tocamientos de índole sexual.

El caso fue denunciado por un familiar de la menor de edad, y en cumplimiento de una orden judicial, la Policía Nacionalcapturó en Cartagenaal hombre, el pasado 11 de febrero.

En el desarrollo de las audiencias preliminares el ente acusador imputó al procesado el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, el cual no fue aceptado.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

