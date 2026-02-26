Abren nuevas inscripciones para diplomados gratuitos en Turismo y Hotelería

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Turismo, y en alianza con la Universidad del Sinú – Seccional Cartagena, la Fundación Santo Domingo, la Fundación GITLAB y la Cámara de Comercio de Cartagena, anunció la apertura de nuevas inscripciones para los Diplomados en Turismo y Hotelería, una estrategia de formación orientada a fortalecer las competencias del talento humano del sector turístico y gastronómico de la ciudad.

Los diplomados, certificados y con una duración de 159 horas presenciales, se desarrollarán en las instalaciones de la Universidad del Sinú y estarán enfocados en cuatro áreas estratégicas:

* Procesos gastronómicos e innovación en la cocina.

* Gestión e innovación de servicios turísticos.

* Gestión en servicios de alojamiento luxury.

* Atención premium en turismo de eventos y congresos, mesa y bar.

El programa es completamente gratuito. Los participantes deberán asumir únicamente sus gastos de transporte para asistir a las sesiones presenciales. Además, incluye 50 horas de inglés básico y especializado, así como formación en habilidades blandas, elementos clave para responder a las dinámicas del mercado turístico actual.

Para participar, los aspirantes deben haber culminado el bachillerato y cumplir con la asistencia completa requerida para obtener la certificación. Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente enlace:

https://fundacionsantodomingo.org/nuestro-impacto/desarrollo-territorial/inscripcion-diplomados-turismo-hoteleria/

Esta iniciativa consolida el trabajo articulado entre el sector público, privado y académico para elevar la competitividad de la ciudad y seguir consolidando a Cartagena de Indias como un destino turístico de alto nivel.

Una apuesta comprobada por la formación

La versión 2025 de esta convocatoria fue un éxito, logrando que 209 personas elevaran su perfil profesional a través de estos diplomados, fortaleciendo sus competencias y ampliando sus oportunidades laborales dentro del sector.

La secretaria de Turismo de Cartagena, Teremar Londoño Zurek, destacó: “La calidad del destino comienza por la calidad de su gente. Con estos diplomados seguimos apostándole a la profesionalización del sector turístico y gastronómico, brindando herramientas reales para el crecimiento laboral y empresarial. El éxito de la convocatoria 2025, donde 209 personas fortalecieron su perfil profesional, nos demuestra que estamos en el camino correcto para consolidar un turismo más competitivo, inclusivo y sostenible”.

Por su parte, Andrea Piña, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena afirmó que “Cartagena necesita un turismo cada vez más profesional, bilingüe y competitivo. Estos diplomados responden a esa necesidad concreta del mercado. Para la Cámara de Comercio, fortalecer el capital humano es una de las acciones más efectivas para elevar la productividad del sector y generar mayores oportunidades laborales y empresariales en la ciudad”.

Con esta nueva convocatoria, la Administración Distrital reafirma su compromiso con el desarrollo del capital humano, entendiendo que el fortalecimiento de capacidades es un pilar fundamental para posicionar a Cartagena como destino turístico de talla nacional e internacional.