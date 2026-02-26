35 mil contribuyentes en Cartagena aprovecharon el primer mes de descuentos del Impuesto Predial

Durante el primer mes de los descuentos por pronto pago del Impuesto Predial Unificado (IPU), un total de 35.037 predios residenciales y no residenciales realizaron pagos correspondientes a la vigencia actual y anteriores, que representaron un ingreso de $106.466.795.820 a las arcas distritales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las cifras fueron compartidas por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Hacienda, precisando que 33.068 predios accedieron a los máximos descuentos por encontrarse a paz y salvo a 31 de diciembre de 2025, representando un recaudo de $93.294.924.025, distribuido así:

- Con descuento del 20% aplicado, 28.305 predios residenciales pagaron $45.804.508.177 en impuesto predial.

- Con descuento del 13% aplicado, 4.763 predios no residenciales pagaron $47.490.415.848.

Otros 1.969 contribuyentes con deudas de vigencias anteriores pagaron únicamente la vigencia 2026, sumando $13.171.871.795 al recaudo, así:

- Con descuento del 10% aplicado, 1.753 predios residenciales pagaron 4.099.828.097 en impuesto predial.

- Con descuento del 7% aplicado, 216 predios no residenciales pagaron 9.072.043.698.

*¡Aún estás a tiempo!*

La Secretaría de Hacienda recuerda a los contribuyentes que aún no han pagado sus impuestos que los descuentos por pronto pago del Impuesto Predial Unificado (IPU) aplican hasta el primero de abril de 2026. Estos son:

- Predios residenciales: 20 % de descuento para los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2025 se encuentren a paz y salvo con la vigencia de 2025 y anteriores; y 10 % de descuento para quienes paguen únicamente la vigencia 2026 y adeuden vigencias anteriores.

- Predios no residenciales: 13% de descuento para los contribuyentes que a 31 de diciembre de 2025 se encuentren a paz y salvo por concepto de vigencias 2025 y anteriores; y 7% de descuento para quienes paguen únicamente la vigencia 2026 y adeuden vigencias anteriores.

Quienes requieran orientación en el pago de impuestos distritales pueden contactar al chat de WhatsApp para atención al contribuyente: 3022172802 y 3017515384. Las líneas están activas de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

La superciudad que soñamos se está construyendo en Cartagena y necesita superciudadanos comprometidos con el pago oportuno de sus impuestos.