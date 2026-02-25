Unicartagena, una institución que transforma desde el liderazgo femenino

ONU Mujeres enfatiza que el liderazgo de ellas es esencial para alcanzar la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas, un pilar clave para fortalecer las capacidades de las organizaciones para responder a desafíos complejos.

La Universidad de Cartagena ha consolidado una comunidad académica en la que la participación femenina es significativa tanto en el ámbito estudiantil como en el administrativo y docente, reflejando una dinámica institucional que promueve entornos cada vez más equitativos.

De acuerdo con cifras entregadas por la Oficina Asesora de Planeación, durante el periodo 2025-1 se registraron 15.288 mujeres matriculadas, lo que representa el 56,17 % del total de estudiantes. Para el periodo 2025-2, el número ascendió a 16.349 estudiantes mujeres, equivalentes al 56,78 % del total de 28.793 matriculados, evidenciando una tendencia sostenida en la participación femenina dentro de la comunidad estudiantil.

En el ámbito laboral, las mujeres también tienen una presencia destacada en diferentes modalidades de vinculación. Del total de 2.197 funcionarios públicos (docentes y administrativos), 980 son mujeres, lo que corresponde al 44,6 % del total general.

En las distintas modalidades de vinculación laboral, la participación femenina muestra una presencia significativa y diversa: las mujeres representan el 56 % de los empleados públicos y el 55,6 % de los contratistas a término fijo. En el ámbito docente, su participación corresponde al 36,4 % en docentes de planta y al 36,2 % en docentes de cátedra, reflejando su aporte constante en los diferentes niveles de la estructura institucional.

En los cargos no docentes de carácter directivo y ejecutivo, la participación femenina también es relevante. De un total de 133 cargos en estos niveles, 68 son ocupados por mujeres, lo que equivale al 51,1 %. Particularmente, en el nivel ejecutivo, las mujeres representan el 53,5 %.

Estas cifras reflejan una comunidad universitaria diversa, en la que la presencia y el liderazgo de las mujeres aportan al fortalecimiento académico, administrativo y humano de la institución. La consolidación de espacios seguros, el reconocimiento del talento femenino y el trabajo constante por ambientes de respeto continúan siendo pilares fundamentales para el desarrollo integral de la Universidad y su impacto positivo en la sociedad.