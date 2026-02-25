UE reafirma apoyo al Acuerdo de 2016, pero alerta sobre deterioro de la seguridad en regiones clave
Enviado Especial de la Unión Europea para el Proceso de Paz, Adrianus Koetsenruijter, habla sobre la paz territorial en Colombia
Adrianus Koetsenruijter, el enviado especial de la Unión Europea para el Proceso de Paz , expresó en 6AM W de Caracol Radio la principal preocupación de la UE respecto al desarrollo de la paz en el país: la necesidad de mantener la relación con Colombia y la presencia del Estado en todas las regiones donde persisten tensiones de violencia y corrupción.
Noticia en desarrollo
