UE reafirma apoyo al Acuerdo de 2016, pero alerta sobre deterioro de la seguridad en regiones clave

Adrianus Koetsenruijter, el enviado especial de la Unión Europea para el Proceso de Paz , expresó en 6AM W de Caracol Radio la principal preocupación de la UE respecto al desarrollo de la paz en el país: la necesidad de mantener la relación con Colombia y la presencia del Estado en todas las regiones donde persisten tensiones de violencia y corrupción.

Noticia en desarrollo

