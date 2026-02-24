¿Trump atacará Irán?, esto se sabe de la posible escalada militar en Oriente Medio

El presidente Donald Trump ha asegurado que, si no se logra un acuerdo nuclear, está entre sus opciones lanzar ataques dentro de territorio iraní. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que está “considerando” ataques a Irán si no se llega a un acuerdo nuclear, pero ha guardado silencio sobre sus objetivos a largo plazo, mientras en país el debate sobre el tema brilla por su ausencia.

¿Ataques la Guardia Revolucionaria?, ¿destruir el programa de misiles (como pide Israel)? o ¿Un cambio de régimen?

El líder republicano, que ha ordenado un despliegue naval y aéreo masivo en el Golfo, tiene múltiples opciones con consecuencias potencialmente desestabilizadoras para la región.

Irán, por su parte, ha amenazado con amplias represalias en caso de ataques estadounidenses.

¿Cuáles son las opciones de Trump?

El mandatario estadounidense dijo que se daría de “diez” a “quince días” para decidir si es posible un acuerdo con Irán o si recurrirá a ataques.

Según el medio de comunicación Axios, se presentó al presidente Trump planes militares que proponen atacar directamente al líder supremo iraní, Alí Jamenei.

El magnate reitera que prefiere un enfoque diplomático en vistas de un acuerdo que iría más allá del programa nuclear iraní e incluiría la capacidad de misiles balísticos y el apoyo de Teherán a sus aliados, como los ya debilitados Hezbolá y Hamás, una propuesta que Teherán rechaza.

Ali Jameneí. FOTO: Majid Saeedi/Getty Images - Donald Trump. FOTO:Ricky Carioti/The Washington Post via Getty Images.

Estados Unidos e Irán han mantenido dos rondas de conversaciones indirectas, primero en Omán y luego en Suiza.

Estas conversaciones no parecieron conducir a una convergencia significativa de posiciones. Pero la puerta permanece abierta.

El presidente Trump está “sorprendido” de que Irán no haya “capitulado” aún ante el despliegue militar de Washington, según su enviado, Steve Witkoff.

“Lo más probable es que la administración Trump busque un conflicto limitado que redefina el equilibrio de poder sin hundirlo en un atolladero”, escribió Alex Vatanka, del Instituto de Oriente Medio en Washington.

Según él, los iraníes cuentan con “una campaña militar breve y de alto impacto que paralizaría la infraestructura de misiles balísticos de Irán, debilitaría su poder disuasorio y restablecería el equilibrio de poder tras la guerra de 12 días con Israel en junio de 2025”.

¿Cómo se justificaría este ataque?

El presidente estadounidense afirma haber “destruido” el programa nuclear iraní en los ataques del pasado junio, dirigidos contra varias plantas de enriquecimiento de uranio. Esto de inmediato crea un manto de duda sobre la necesidad real de un acuerdo nuclear.

Sin embargo, el movimiento de protesta de enero, que fue brutalmente reprimido, cambió las reglas del juego.

Trump prometió entonces “ayudar” al pueblo iraní. También se jacta de haber traído la “paz” a Oriente Medio, en particular a Gaza, y cree que un cambio en Irán fortalecería este impulso.

La oposición demócrata, por su parte, teme que Estados Unidos se esté viendo arrastrado a un nuevo atolladero y exige que se consulte al Congreso, el único organismo autorizado para declarar una guerra.

¿Qué se utilizaría en este ataque particular?

El ejército estadounidense cuenta actualmente con trece buques de guerra en Oriente Medio: un portaviones, el Abraham Lincoln, que llegó a finales de enero, nueve destructores y tres fragatas ligeras. Otros se dirigen a la región.

Portaviones Abraham Lincoln. Foto: Getty Images / ClaudineVM

El portaviones más grande del mundo, el Gerald Ford, fue fotografiado transitando el Estrecho de Gibraltar y entrando en el mar Mediterráneo el viernes.

Estados Unidos también ha desplegado una gran fuerza aérea en Oriente Medio, junto con docenas de otros aviones de guerra y ello sin mencionar la presencia de decenas de miles de soldados en numerosas bases militares por toda la región.

¿Y el objetivo?

Para Richard Haass, expresidente del Consejo de Relaciones Exteriores, nadie sabe “cuál sería el impacto de un conflicto en el mantenimiento en el poder del régimen iraní. Podría tanto fortalecerlo como debilitarlo”, escribió en el sitio web de Substack.

A finales de enero, durante una audiencia en el Congreso, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, admitió que nadie sabe “qué sucederá en Irán si el líder supremo y el régimen cayeran, más allá de la esperanza en que haya alguien dentro de su sistema con quien se pueda trabajar”.

Las monarquías del Golfo Pérsico, que mantienen estrechas relaciones con Irán, advirtieron a Donald Trump contra cualquier intervención, por temor a ser atacadas y desestabilizar aún más la región.

Mona Yacoubian, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, declaró recientemente a la agencia AFP que “un ataque dirigido a ‘decapitar’ al régimen en realidad terminaría (...) sembrando el caos en Irán”.