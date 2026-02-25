Son incapaces de apretarse el cinturón: María Paz Gaviria al Gobierno por emergencia económica

Los candidatos al Senado María Paz Gaviria, del Partido Liberal, y Cristian Avendaño, de la Alianza Verde, pasaron por los micrófonos de Caracol Radio, y hablaron sobre el nuevo decreto de emergencia económica, que incluye impuesto temporal al patrimonio para empresas, con el fin de financiar la emergencia por la ola invernal.

La candidata liberal, número 100 en la lista al Senado, aseguró estar “profundamente preocupada” por la forma en que el Ejecutivo está buscando recursos para atender la emergencia y otros asuntos.

“Es una manera muy poco institucional de sacar adelante los recursos que no tuvieron, que estaban buscando. Hay una incapacidad de apretarse el cinturón cuando el país más lo necesita”, dijo.,

Incluso, calificó las decisiones como políticas y electorales: “Lo que estamos viendo, a puertas de las elecciones, es una cantidad de decisiones populistas”.

También cuestionó el aumento en la contratación estatal: “Casi $15 billones de pesos en contratos de prestación de servicios justo antes de las elecciones. Triplicaron esas contrataciones. Yo creo que con el fin de alterar el proceso electoral”.

Por su parte, Cristian Avendaño reconoció que existe una emergencia ambiental real, pero dijo que los decretos “se han instrumentalizado para amarrar contratos y para contratar a dedo y sacar la plata mucho más rápido, y eso sí que es muy preocupante en temporada electoral”.