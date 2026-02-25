Ministro de Justicia confirmó que no firmó la convocatoria de Constituyente

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo Restrepo, confirmó que durante el último consejo de ministros que se realizó este martes en Cartagena no firmó la convocatoria hecha por el Presidente Gustavo Petro para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente.

“Yo he manifestado mi opinión de que no acompaño el proceso como tal pero no es que sea un tema de que estoy enfrentado con el Presidente y con el resto de compañeros de gabinete, no ha habido ninguna instrucción de que hay que firmar el formulario. El ministro Sanguino en el contexto de un consejo de ministros hizo la petición, no hay ninguna instrucción de que había que firmar, el Presidente nos había enviado un mensaje cada quien lo hace y porque allí se firma el ejercicio ciudadano, no se firma como ministro, usted pone nombre y cédula y eso queda a libre determinación.”

El jefe de la cartera de Justicia asistió a la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20) que se lleva a cabo en Cartagena y también visitó el primer Consultorio Jurídico Púrpura del país, ubicado en la Universidad Antonio Nariño. Este consultorio jurídico ofrece asesorías gratuitas en las áreas civil, laboral y penal, constituyéndose en un apoyo fundamental para la resolución de conflictos cotidianos de miles de familias. Además, gracias a su alianza con la Alcaldía de Cartagena, el consultorio hace presencia activa en las Casas de Justicia, ampliando su cobertura y fortaleciendo el acceso a acompañamiento jurídico en comunidades vulnerables.

En el marco de su agenda en la ciudad, el ministro también recorrió la Casa de Justicia de Canapote, en operación desde 2009 y punto clave de acceso a la justicia para la Localidad 1 de Cartagena, con alta concentración de problemáticas asociadas a violencia intrafamiliar y conflictividad social. Esta sede hace parte del Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana, una de las principales apuestas del Ministerio para acercar la justicia a los territorios y reducir brechas de acceso. Su ubicación periférica y la demanda del servicio la convierten en un escenario estratégico para evidenciar tanto avances como retos del modelo.

“El acceso a la justicia debe sentirse en los barrios, en las veredas, en las universidades y en los espacios donde la gente vive sus problemas. Estos consultorios son una puerta abierta para que cualquier persona pueda recibir orientación oportuna y digna”, enfatizó el ministro de Justicia.

Durante 2025 se atendieron 3.664 personas y se tramitaron 4.164 procesos, lo que refleja una alta demanda sostenida del servicio. El mayor número de usuarios se concentra en población entre 26 y 45 años. Asimismo, se han tramitado 352 atenciones y 429 procesos de conciliación en equidad, consolidando este mecanismo como una herramienta efectiva de resolución de conflictos en territorio.