Inició la segunda fase del Malecón de Magangué

Con el liderazgo del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, este martes 24 de febrero se dio inicio a la segunda fase del malecón de Magangué, uno de los proyectos más ambiciosos para la transformación urbana, turística y económica del sur del departamento.

Durante el acto, el mandatario destacó el significado social y simbólico de la obra para el municipio y su gente. “Hoy no solo arrancamos una nueva etapa de obra, hoy seguimos consolidando un sueño colectivo. El malecón de Magangué será un espacio para la familia, para el comercio, para la cultura y para recuperar nuestra relación con el río”, afirmó.

Esta nueva fase contempla 31.000 metros cuadrados de urbanismo, diseñados para convertir el sector en un punto de encuentro moderno, seguro y dinámico tanto para los habitantes como para visitantes.

En medio del inicio de obra, también se evidenció el entusiasmo de la comunidad, especialmente de los comerciantes de la zona y vendedores estacionarios, quienes han participado en los espacios de socialización del proyecto liderados por la Gobernación de Bolívar. Durante estos encuentros se han dado a conocer los alcances de la intervención y las oportunidades que traerá el nuevo malecón, en el que ellos serán protagonistas del dinamismo comercial y turístico del sector.

*Entre los componentes más destacados del proyecto se encuentran:*

- Una plaza de más de 3.200 metros cuadrados, pensada para eventos culturales y comunitarios.

- 2.000 metros cuadrados de zonas recreativas para el disfrute de niños, niñas y jóvenes.

- 6.200 metros cuadrados destinados a zona cultural, que fortalecerán la identidad y las expresiones artísticas del territorio.

- Parqueadero con capacidad para 100 vehículos, facilitando el acceso al complejo.

- Un espacio especial para las pesqueras tradicionales, dignificando una actividad que ha permanecido por décadas en este lugar.

- Atracciones familiares como carrusel infantil y tren eléctrico, que proyectan al malecón como referente recreativo del departamento.

- Senderos peatonales, restaurantes y kioscos que dinamizarán la economía local.

Arana Padauí, al finalizar su discurso, resaltó que el proyecto no solo embellece a Magangué, sino que también se convierte en una apuesta por el empleo y el crecimiento del turismo en el sur de Bolívar. “Este malecón será motor de desarrollo. Aquí habrá oportunidades para emprendedores, comerciantes y familias enteras. Estamos construyendo un espacio que generará ingresos, atraerá visitantes y devolverá el orgullo a los magangueleños”, expresó.

La segunda fase del malecón reafirma el compromiso del gobierno del Bolívar Mejor, con la recuperación de espacios públicos estratégicos y con la ejecución de obras que transforman territorios y mejoran la calidad de vida de las comunidades.