En Cartagena cárcel para presuntos integrantes de ‘Los Caleteros’

Un fiscal de la Seccional Bolívar judicializó a 10 presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Caleteros quienes estarían implicados en el tráfico local de estupefacientes en Cartagena.

Se trata de Kelvis José Hernández Padilla, Yordis Valente Polo, Claudia Patricia Puello Ramírez, Pedro Morales Crisón, Alexander Botte Galán, Jesús David Machado Morales, Segrid Arellano Zúñiga, Mateo Barrios Barros, Eduarda Galán Silgado; madre de Dilson Galán Silgado, también procesado.

Según la investigación, a red criminal se dedicaba al acopio de estupefacientes que posteriormente comercializaban en puntos fijos, al igual que a domicilio en el barrio Flor del Campo. Para esto los procesados cumplían roles de campaneros, distribuidores, domiciliarios y cobradores.

Durante cinco diligencias de allanamiento realizadas por la Policía Nacional en viviendas del referido sector, fueron capturados siete de los ahora procesados. Los demás fueron detenidos en vías públicas del mismo sector.

La Fiscalía Generalde la Nación les imputólos delitos los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Cargos que ninguno aceptó. Todos los señalados responsables cumplirán medidas de aseguramiento en centros carcelarios.