Empresarios colombianos alertas por nuevos impuestos en sector energético

Los empresarios del sector eléctrico en Colombia expresaron profunda preocupación ante los efectos del impuesto al patrimonio y un cobro adicional del 2% sobre las ventas brutas, que eleva la tarifa del 4% al 6% para generadores hidráulicos y térmicos, sumando un total de $70 mil millones.

Esta medida, se adopta en la emergencia económica por la ola invernal, e impactaría duramente la operación de las empresas en un contexto de alta presión fiscal, aseguró el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEG, Alejandro Castañeda.

Manifestó que esta medida tendrá un impacto de $8 mil millones que tendrán que pagar las centrales térmicas en Córdoba, Bolívar, Magdalena y La Guajira.

Aseguró que la generación hidráulica en Antioquia y Córdoba asumiría la mayor carga, con $62 mil millones destinados a la emergencia. Proyectos clave como Hidroituango en Antioquia destacan por su rol en la matriz energética, pero estos tributos podrían limitar inversiones futuras en el sector.

El presidente de ANDEG, Alejandro Castañeda comentó que estas nuevas cargas tributarias tendrán un impacto en el costo de la energía y podría afectar la inversión extranjera en el sector.