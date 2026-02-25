Ejército destruyó en Paz de Río depósito ilegal de explosivos del ELN

Paz de Río

Tropas de la Primera Brigada del Ejército incautaron en la vereda El Salitre del municipio de Paz del Río un depósito de explosivos que pertenecía al frente Adonaí Ardila Pinilla del ELN.

Según el coronel Eddy Cardona lo que encontraron servía para detonar 3 carros, destruir una casa o tumbar un edificio.

Ese mismo frente del ELN es el que puso el 8 de noviembre una volqueta cargada con más de 200 kilos de explosivos cerca del batallón Bolívar en Tunja.

Según explicó el oficial, la operación se desarrolló mediante tareas de reconocimiento de área basadas en inteligencia de la Sección Segunda (S-2) y en coordinación con la Policía Nacional de Colombia. En el procedimiento participaron uniformados del Grupo de Caballería Mediano N.° 1 “General José Miguel Silva Plazas”, junto con la unidad Domador 1 y el equipo especializado en explosivos y demoliciones.

“Gracias a la información suministrada por la ciudadanía y al trabajo articulado con la Policía, logramos verificar y ubicar este depósito ilegal, evitando que estos elementos fueran utilizados para generar zozobra en la región”, indicó.

En el lugar, hallaron un bidón azul que contenía 30 metros de cordón detonante, 10 detonadores, 20 kilogramos de clorato de potasio y 20 metros de mecha de seguridad. Posteriormente, el material fue destruido de forma controlada, sin afectar a la población ni a la infraestructura cercana.