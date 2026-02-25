Durante tres días los técnicos de los partidos podrán revisar código fuente de la Registraduría

Ante las múltiples solicitudes del presidente Gustavo Petro para conocer el código fuente del software de escrutinios de la Registraduría Nacional de cara a las elecciones al Congreso y Presidencia, este miércoles arrancó la socialización oficial del código con los auditores de los partidos políticos.

El código fuente estará a disposición de los partidos durante los próximos tres días para 521 auditores acreditados por el Consejo Nacional Electoral y 37 auditores de las diferentes colectividades, entre ellos los del Pacto Histórico.

De otro lado, el delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, ratificó que la empresa hondureña ASD, mencionada en un presunto caso de fraude en ese país, no tendrá injerencia en el proceso electoral colombiano.

“Efectivamente, la compañía pues ASD está cediendo su participación por la situación que ha generado tensión que sucedió en Honduras”, dijo Suárez.

Finalmente, la Registraduría aseguró que el Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, ha contado con todas las garantías y los canales abiertos para resolver sus dudas sobre el proceso.

“Y a los auditores del Pacto Histórico, como a los de otros partidos, será expuesto detalladamente el código fuente en los próximos tres días. Gratamente estuve con los auditores del Pacto Histórico, son personas con mucho conocimiento técnico”, concluyó el registrador.