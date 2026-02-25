Discurso de Trump sobre economía de EE.UU. no se conecta con la realidad del país: Mucarsel-Poweel
En 6AM W estuvo Debbie Mucarsel-Poweel, quien fue representante de Estados Unidos para el distrito 2026 en 2019, para hablar sobre el reciente discurso de Donald Trump
Discurso de Trump sobre economía de EE.UU. no se conecta con la realidad del país: Mucarsel-Poweel
00:00:0005:41
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Noticia en desarrollo...
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...