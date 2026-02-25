Cuatro personas fueron capturadas en Cartagena: dos motocicletas se recuperaron

En el desarrollo de planes para la prevención de delitos de impacto, como el hurto en diversas modalidades, uniformados de la Policía Nacional en Cartagena llevaron a cabo operativos en distintos sectores de la ciudad, resultando en la captura de tres (3) individuos, un (1) aprehendido y la recuperación de dos (2) motocicletas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El primer operativo se llevó a cabo en el barrio Albornoz, allí las patrullas de vigilancia capturaron a dos sujetos conocidos como “El Barba” y “El Flaco” de 31 y 29 años respectivamente y la recuperación de una (01) motocicleta, marca Bajaj que habría sido hurtada minutos antes a un ciudadano.

La motocicleta fue regresada a su propietario, quien agradeció a la Policía Nacional la oportuna reacción.

Al otro extremo de la ciudad, en el barrio Canapote, fue ejecutado el segundo operativo, donde fue capturado un sujeto conocido como “El Willer”, de 18 años, y aprehendido un adolescente de 16 años, quienes se movilizaban en una motocicleta marca Bajaj, la cual había sido hurtada minutos antes en la carrera 11 del barrio San Pedro y Libertad.

Los capturados, el aprehendido y las motocicletas recuperadas fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han recuperado 45 motocicletas y se han capturado 170 personas por el delito de hurto.

Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir denunciado a través de los diferentes canales y seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.