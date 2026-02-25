Corpoboyacá activa plan de manejo ante el crecimiento de hipopótamos en Puerto Boyacá

En Puerto Boyacá la cifra de ejemplares pasó de 11 en 2022 a cerca de 25, según monitoreo de CorpoBoyacá. / Colprensa

Puerto Boyacá

Ante el crecimiento del núcleo poblacional de hipopótamos en Puerto Boyacá, la corporación ambiental Corpoboyacá avanza en la implementación de un plan de prevención, monitoreo y control con el fin de reducir los riesgos para las comunidades y evitar la expansión de la especie.

En entrevista con Caracol Radio, Diana Novas, funcionaria de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de la entidad, explicó que desde 2022 se adelanta un proceso técnico y social orientado al seguimiento del núcleo poblacional ubicado en esta zona del occidente de Boyacá.

Según indicó, las acciones se han enfocado en el monitoreo permanente y en la articulación con la comunidad para la identificación de áreas críticas. “Se están desarrollando talleres participativos para establecer, mediante mapeo y registro cartográfico, los sectores con mayor presencia de los ejemplares y los posibles escenarios de interacción negativa”, señaló.

De acuerdo con los reportes de las comunidades y los resultados del fototrampeo, la población ha presentado un incremento significativo. “En 2022 se tenían identificados cerca de 11 ejemplares, mientras que actualmente se estima la presencia de entre 22 y 25”, precisó Novas.

La corporación también reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar cualquier tipo de acercamiento a los animales, debido a su comportamiento territorial y agresivo, especialmente cuando se trata de hembras con crías. En ese sentido, se recomendó reportar la presencia de los hipopótamos a las autoridades ambientales como Cornare, Corantioquia o Corpoboyacá.

En cuanto al control, confirmó que existe un convenio con Cornare que contempla la construcción de un área de manejo en el sector Isla del Silencio y la posterior captura y esterilización de algunos ejemplares. “El objetivo es frenar la reproducción y evitar que sigan desplazándose hacia otros territorios”, puntualizó.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de estructuración y articulación técnica. Las autoridades informaron que en los próximos días se retomarán los talleres con las comunidades y continuará el monitoreo mediante cámaras de fototrampeo, como parte de una estrategia integral para mitigar los riesgos y mejorar la convivencia entre las poblaciones humanas y esta especie invasora.