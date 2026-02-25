Cartagena de Indias completa un cuadro de honor turístico mundial con 10 importantes premios

Desde el inicio del gobierno del alcalde Dumek Turbay en la Alcaldía de Cartagena, el turismo ha retomado una altísima relevancia como motor de desarrollo económico y social. Gracias a una promoción gestionada estratégicamente por Corpoturismo en múltiples escenarios nacionales e internacionales, la ciudad ha alcanzado un reconocimiento global sin precedentes, materializado hoy en 10 prestigiosos premios y adhesiones que consolidan a La Heroica como una potencia turística mundial.

Solo en enero, Cartagena fue exaltada por dos de las plataformas y editoriales de viajes más influyentes del planeta:

- Lonely Planet - Best in Travel 2026 (Top 25 Mejores Destinos del Mundo): la prestigiosa guía de viajes incluyó a Cartagena como la única ciudad colombiana en su exclusiva lista anual, destacando la riqueza cultural, vida nocturna y conservación patrimonial.

- Tripadvisor - Lo Mejor de lo Mejor (Travelers’ Choice Best of the Best 2026): este galardón, basado exclusivamente en millones de reseñas y opiniones reales de viajeros de todo el mundo, posicionó a la ciudad en la élite de los destinos de Sudamérica, validando la excelencia en la calidad del servicio, la seguridad y la experiencia inmersiva que ofrece nuestro Centro Histórico y zona insular.

“Cada uno de estos premios eleva la reputación de nuestro destino y exalta los distintos segmentos que hemos priorizado en nuestra estrategia. Más allá del reconocimiento, estos galardones son herramientas fundamentales que orientan a los viajeros en su toma de decisiones, consolidando su preferencia por Cartagena y validando nuestra inigualable oferta de valor integral”, puntualizó Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de Corpoturismo.

El Cuadro de Honor: 10 premios globales entre 2024 y 2026

Además de los recientes triunfos en Lonely Planet y Tripadvisor, la gestión de estos dos años ha sumado los siguientes reconocimientos que completan un cuadro de honor:

1- Lonely Planet (2026): Top 25 Mejores Destinos del Mundo.

2- Tripadvisor (2026): Lo Mejor de lo Mejor (Best of the Best).

3- World Travel Awards (2025): Destino Líder de Luna de Miel en Sudamérica (Galardón que mantiene a la ciudad en la cúspide del turismo de romance y MICE).

4- World Travel Awards (2024): Destino Líder de Luna de Miel en Sudamérica.

5- Premios FITUR / AireLibre (2025): Premio al Turismo Activo en la categoría de Turismo Religioso, especialmente la Confesatón y la Carrera Corre y anuncia tu fe.

6- Red Iberoamericana DTI (2024): Premio Turismo Responsable, destacando nuestra evolución hacia un Destino Turístico Inteligente que usa la tecnología y la gobernanza para la sostenibilidad.