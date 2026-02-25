El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Betzy Martínez, quien denunció el abuso de su hija, busca llegar al Senado para luchar por la niñez

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, la candidata al Senado por la Lista de Oviedo, Betzy Martínez, trajo a la memoria la denuncia que hizo hace 19 años, con Julio Sánchez Cristo, sobre el abuso sexual que sufrió su hija por parte del reconocido empresario Vicente Concha Zúñiga.

“Usted fue la primera persona que me entrevistó en un caso de abuso que tuve con mi hija, usted les dio voz a los niños”, le dijo al director de 6AM W.

Por este hecho, señaló que tomó impulso para trabajar por los derechos de la niñez en Colombia.

“Somos una lista cerrada, no tenemos número. Yo soy la cabeza de lista con el tema de niñez y nos van a encontrar en el tarjetón con el rayo y con la Lista de Oviedo”, indicó.

Y agregó que durante 20 años se ha enfocado en hacer “lo que está en sus manos” para enfrentar la impunidad en los casos de abuso, a pesar de que la situación que vivió su hija no se resolvió judicialmente.

“Ese caso prescribió porque me dijeron que el fiscal de segunda instancia recibió una recomendación al respecto. Este es un tema súper fuerte para mí, estoy conmovida porque son 19 años de trabajo y estamos en lo mismo", lamentó.

Por último, rechazó que el caso se haya “engavetado”.

“El abogado personal de la fiscal que había tomado el caso era el abogado del abusador de mi hija”, reveló.

Finalmente, aseguró que esta tragedia le dio la fuerza para luchar por esta causa y enfrentar el silencio “cómplice”.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

