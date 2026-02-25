Hable con elPrograma

Aguas de Cartagena impulsa el emprendimiento femenino en Canapote

En el marco de su estrategia de sostenibilidad y creación de valor social, lanzó un programa en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

La iniciativa beneficia a más de 50 mujeres de la zona cercana a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) El Oro, donde se realizan los talleres. Las participantes cursan un programa intensivo de elaboración de bisutería en mostacilla, asistiendo dos veces por semana durante un mes, adquiriendo habilidades para crear y comercializar accesorios como manillas, collares y aretes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Además del aprendizaje técnico, los talleres fortalecen la interacción entre vecinas, el intercambio de experiencias y la creación de redes de apoyo comunitario.

La excelente acogida del programa ha motivado a Aguas de Cartagena a mantener, ampliar y diversificar estos talleres de formación comunitaria.

Con este programa, la empresa reafirma su compromiso de ir más allá de la prestación de servicios esenciales, participando activamente en el desarrollo de capacidades locales y en la construcción de comunidades más resilientes e inclusivas.

La experiencia en Canapote demuestra que la articulación entre empresa, instituciones y ciudadanía es clave para generar un impacto positivo y sostenible en el territorio.

