Urrá y UNGRD definen plan de choque para atender inundaciones en Tierralta, Córdoba

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, con el presidente (e) de Urrá, Enrique Kerguelén.

Montería

Tras una reunión estratégica liderada por Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se establecieron compromisos fundamentales para enfrentar la emergencia climática en el departamento de Córdoba.

El encuentro contó con la participación de Enrique Kerguelén, presidente encargado de la empresa Urrá, y Jesús David Contreras, alcalde de Tierralta. El objetivo principal de este espacio fue definir acciones concretas de respuesta inmediata para las poblaciones damnificadas, debido a que Tierralta es el municipio que registra la mayor afectación por su proximidad geográfica con la central hidroeléctrica.

Medidas urgentes de mitigación y apoyo humanitario

La empresa Urrá manifestó su disposición de destinar recursos propios para ejecutar medidas de mitigación y asistencia. Según explicó el director de la UNGRD, se han priorizado cuatro puntos fundamentales de intervención.

En primer lugar, la hidroeléctrica realizará aportes significativos en dinero para la instalación y gestión de alojamientos temporales. El alcalde Jesús David Contreras precisó que estos refugios estarán ubicados en puntos estratégicos como Cerro Las Tetas, Villaluz, Nuevo Tai, Villa Providencia, El Ley, el Cerro del Cacucho y El Toro, donde se concertará rápidamente el traslado de las familias.

En segundo lugar, se implementará un sistema de monitoreo permanente. Enrique Kerguelén, presidente encargado de la compañía, destacó que esta vigilancia se realizará de la mano con las comunidades para obtener información clara sobre los niveles del río Sinú. Este trabajo articulado permitirá generar alertas tempranas ante cualquier variación en el caudal, facilitando una respuesta más expedita en Tierralta.

“La conclusión es que vamos a apoyar de manera decidida las acciones para el manejo de esta emergencia en el municipio donde se encuentra la hidroeléctrica”, afirmó el directivo durante la mesa de trabajo.

Intervención en puntos críticos y control de descargas

Un tercer eje de acción consiste en la evaluación e intervención de los rompederos del río. La UNGRD brindará acompañamiento técnico para verificar los daños en las bocas del afluente donde se registraron rompimientos.

El propósito es que la central apoye el cierre de estas aperturas mediante obras de mitigación lo antes posible. Carrillo subrayó que la entidad nacional supervisará que estas medidas se ejecuten en el menor tiempo posible para evitar que el agua continúe afectando los cultivos y las viviendas de los pobladores rurales.

Finalmente, la central hidroeléctrica se comprometió a mantener una operación técnica estricta basada en el control de inundaciones.

Carlos Carrillo calificó como un buen anuncio el hecho de que no se generen pulsos de agua en el río, señalando que “esos pulsos podrían ser muy peligrosos en este momento de crisis”.

Por su parte, Kerguelén reiteró que Urrá seguirá prestando un apoyo decidido mediante el manejo técnico de descargas, asegurando la estabilidad del cauce mientras se supera la contingencia.

Con esta articulación entre el Gobierno Nacional, la administración local y el sector energético, se busca garantizar la protección integral de las familias afectadas en la zona de influencia del embalse.