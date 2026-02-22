Canciller iraní espera nuevo ciclo de conversaciones con EEUU “probablemente” el jueves en Ginebra

El canciller iraní, Abás Araqhchi, afirmó este domingo que su país responderá a cualquier ataque de Estados Unidos, pero expresó su esperanza de una solución diplomática y dijo que espera “probablemente” un nuevo ciclo de conversaciones sobre el programa nuclear el jueves en Ginebra.

“Creo que todavía hay buenas posibilidades de alcanzar una solución diplomática basada en un juego en el que todos salgan ganando”, declaró el ministro Araqhchi a la cadena estadounidense CBS, y añadió que los negociadores están trabajando “en los elementos de un acuerdo y en el borrador del texto”.

“Creo que cuando nos reunamos, probablemente este jueves en Ginebra nuevamente, podremos trabajar con estos elementos y preparar un buen texto y llegar a un acuerdo rápido”, declaró el ministro.

Sobre el enriquecimiento de uranio, al que se opone Estados Unidos, Araqhchi afirmó: “Como país soberano, tenemos todo el derecho a decidir por nosotros mismos y por nuestra cuenta”.

Además advirtió que si su país es agredido, tiene el derecho legítimo a defenderse.

“Si Estados Unidos nos ataca, entonces tenemos todo el derecho a defendernos. Si Estados Unidos nos ataca, es un acto de agresión. Lo que hagamos es un acto de autodefensa”, indicó el canciller.

“Está justificado, es legítimo. Nuestros misiles no pueden golpear territorio estadounidense. Entonces, obviamente tendremos que hacer algo más. Tendremos que atacar, ya saben, bases estadounidenses en la región”, agregó.

Tras el último ciclo de negociaciones en Ginebra, Irán afirmó que está preparando una propuesta de acuerdo para las negociaciones, que podría estar lista en pocos días.