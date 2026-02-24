Resultados Lotería Cundinamarca, Tolima y ColorLoto, febrero 23 2026: números ganadores y premios

Imagen de referencia, logos de la Lotería del Tolima, Lotería de Cundinamarca y Color Loto

La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima se juegan todos los lunes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’.

Es importante destacar que cuando se presenta un lunes festivo, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes, pero se juega todas las semanas a través del Canal 1.

Resultados Lotería de Cundinamarca hoy lunes 23 de febrero de 2026

Este lunes 23 de febrero de 2026 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de 6.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor en el sorteo 4791 es: 8901 de la serie 121

Resultados Lotería del Tolima HOY lunes 23 de febrero de 2026

El resultado del premio mayor en su sorteo 4157 es: 1780 de la serie 059

Resultados del ColorLoto del lunes 23 de febrero de 2026

ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Este lunes 23 de febrero de 2026 se jugó el acumulado de ColorLoto.

Conozca a continuación los resultados:

Resultados de ColorLoto:

Los números ganadores del ColorLoto del lunes 16 de febrero de 2026 fueron: 3 amarillo - 7 negro - 2 amarillo - 5 rojo - 3 verde - 1 verde

