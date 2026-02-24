Hasta el 3 de marzo estarán abiertas las inscripciones a los Estudios Públicos en Medellín

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín abrió la convocatoria para que músicos, artistas y creadores sonoros de la ciudad inscriban sus proyectos en los siete Estudios Públicos de Grabación, espacios distribuidos en distintas zonas del Distrito y orientados a fortalecer el talento local.

La estrategia tiene como propósito garantizar el acceso a procesos de producción sonora y musical, ofreciendo oportunidades para aprender, experimentar y crear en entornos profesionales. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 3 de marzo o hasta completar los cupos disponibles en cada equipamiento.

Acompañamiento técnico y diagnóstico personalizado

Artistas de todas las edades, comunas, corregimientos y géneros musicales podrán participar. Cada proyecto seleccionado recibirá acompañamiento personalizado, asesorías técnicas y herramientas especializadas para fortalecer su propuesta y avanzar en su proyección dentro de la industria musical.

El estudio público ubicado en Guayabal cuenta además con un espacio tipo set para producciones audiovisuales, dotado con cámaras e iluminación profesional, ampliando las posibilidades creativas para videoclips, sesiones en vivo y otros formatos.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden realizar el proceso de inscripción a través del correo electrónico estudiosdegrabacion@redcasascultura.com o mediante el formulario en línea: https://forms.gle/3Swc9jgcE7sYHYyRA

Posteriormente, un productor se comunicará con los participantes para agendar una cita y realizar el diagnóstico de su proyecto.

Estos espacios, anteriormente conocidos como Laboratorios de Producción Sonora, cuentan con información detallada en www.medellin.gov.co y en la cuenta oficial de Instagram @cultura.med.