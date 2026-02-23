El Museo Naval conmemora 38 años preservando la memoria naval y marítima de Colombia

En el marco de la celebración de sus 38 años de fundación, el Museo Naval del Caribe realizará una programación académica, cultural y pedagógica los días 26 y 28 de febrero de 2026, reafirmando su compromiso con la preservación, investigación y divulgación del patrimonio naval y marítimo colombiano.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta conmemoración incluirá actividades abiertas al público, un conversatorio académico de alto nivel, la inauguración de un nuevo módulo museográfico y una jornada especial para todos los cartageneros.

Programación oficial.

Jueves, 26 de febrero 2026 - Apertura gratuita al público local.

Hora: 10:00 a.m. – 4:00 p.m.

Ingreso libre a las salas de exposición del museo durante toda la jornada.

Jueves, 26 febrero 2026 – Conversatorio “Destructores suecos ARC 20 de Julio y

ARC 7 de Agosto”

Hora : 2:30pm – 3:30pm

Lugar: Salón Cultural – Museo Naval del Caribe.

Espacio de análisis histórico y técnico sobre las unidades recibidas por la Armada Nacional de Colombia en 1958, su relevancia estratégica y su impacto en el fortalecimiento del poder naval colombiano.

Panelistas invitados:

Manuel Fernando Avendaño Galvis: Profesional en Ciencias Navales e Ingeniería Naval, ocupó cargos de alta responsabilidad como comandante de la Armada Nacional, Director de la Escuela Naval de Cadetes (1982) y Agregado Naval en el exterior. Es reconocido por su aporte a la formación de oficiales y por su experiencia en la fuerza submarina de Colombia. Ha sido distinguido con importantes condecoraciones, entre ellas la Orden de Boyacá y la Orden del Mérito Naval “Almirante Padilla”. José William Porras Ferreira.

Ingeniero Naval Electrónico de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Magíster en Ingeniería Electrónica y especialista en Seguridad y Defensa. Ha ocupado altos cargos como Subdirector y director de la Escuela Naval de Cadetes, Jefe de Operaciones.