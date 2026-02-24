Hable con elPrograma

24 feb 2026 Actualizado 14:15

Cese al fuego entre Ucrania y Rusia está latente, Trump debe presionar a Putin: Embajador Taylor

El embajador de Estados Unidos, William Taylor, estuvo en 6AM W para explicar cómo avanza la guerra entre Ucrania y Rusia

Daniela Puerto

Noticia en desarrollo...

El embajador de Estados Unidos, William Taylor, afirmó que comparte la visión del presidente ucraniano Volodimir Zelenski de que el conflicto entre Rusia y Ucrania está en el “comienzo de un final de la guerra”.

De acuerdo con el embajador, esta combinación de desgaste militar y presión interna abre una ventana para una eventual negociación.

¿Cómo podría terminar la guerra entre Rusia y Ucrania?

De acuerdo con Taylor, una posible salida sería que el presidente ruso, Vladimir Putin, entienda que no puede ganar en el campo de batalla. En este escenario, explicó que el liderazgo estadounidense tendría un papel clave para ejercer presión diplomática que conduzca un acuerdo

Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

