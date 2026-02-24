El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cese al fuego entre Ucrania y Rusia está latente, Trump debe presionar a Putin: Embajador Taylor

Noticia en desarrollo...

El embajador de Estados Unidos, William Taylor, afirmó que comparte la visión del presidente ucraniano Volodimir Zelenski de que el conflicto entre Rusia y Ucrania está en el “comienzo de un final de la guerra”.

De acuerdo con el embajador, esta combinación de desgaste militar y presión interna abre una ventana para una eventual negociación.

¿Cómo podría terminar la guerra entre Rusia y Ucrania?

De acuerdo con Taylor, una posible salida sería que el presidente ruso, Vladimir Putin, entienda que no puede ganar en el campo de batalla. En este escenario, explicó que el liderazgo estadounidense tendría un papel clave para ejercer presión diplomática que conduzca un acuerdo

