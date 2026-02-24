Arroceros de Norte de Santander se sumarán a paro nacional

Norte de Santander.

Los productores de arroz en Norte de Santander se unirán al paro nacional convocado para el próximo lunes 2 de marzo, en medio de una crisis que, según el gremio, mantiene endeudado a cerca del 80% del sector en el departamento.

La jornada de protesta fue confirmada por José Santander, líder de la mesa de paro arrocero en la región, quien aseguró a Caracol Radio que la decisión se tomó tras el presunto incumplimiento de los acuerdos alcanzados en mesas de trabajo con el Gobierno Nacional.

“Ya de tiempo atrás venimos en una crisis en el sector arrocero que ha afectado a varios gremios (…) en el paro pasado se hizo una mesa de trabajo y se hicieron unos acuerdos con el Gobierno Nacional, el cual hasta el día de hoy creo que se han incumplido más de un 80% de lo acordado”, afirmó.

Según explicó, pese a las reuniones adelantadas con el Ministerio de Agricultura y la Gobernación, no se han materializado soluciones de fondo.

“No vemos solución alguna, desafortunadamente tomamos la decisión de salir a manifestarnos a las calles”, agregó.

Las concentraciones están previstas desde las cero horas del 2 de marzo en la vía El Zulia-Ye de Astilleros, sector Pedregales, así como en el corredor Cúcuta–Puerto Santander, sector Patillales.

El dirigente señaló que el descontento del gremio radica principalmente en la caída del precio del arroz y el impacto financiero que ha dejado en los productores.

“La verdad ya estamos cansados de las mesas de trabajo (…) soluciones de papel que en sí al agricultor no le traen ninguna solución”, expresó.

En términos económicos, el panorama es crítico. “En este momento creo que un 80% del sector arrocero está endeudado. Existen deudas con entidades como Banco Agrario, Davivienda y Bancolombia, además de obligaciones con el agrocomercio que superarían los 30 mil millones de pesos”, indicó Santander.

El gremio aseguró que viene arrastrando dificultades desde la crisis de sobreoferta registrada en 2024, situación que se extendió durante 2025 y que ahora se agrava con el bajo precio del grano.

Los arroceros esperan que esta nueva jornada de protesta genere respuestas concretas por parte del Gobierno Nacional frente a la situación que atraviesa la cadena productiva del arroz en el departamento.