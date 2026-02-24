Ampliación de alcantarillado en el barrio Arroz Barato registra 50% de avance

Grupo Ecopetrol, Aguas de Cartagena (Acuacar) y la Alcaldía de Cartagena avanzan en la ampliación de la red de alcantarillado público del barrio Arroz Barato, una obra que brinda una solución sostenible para la disposición de aguas residuales de 2.435 habitantes de este sector aledaño a la refinería de Cartagena.

Actualmente, el proyecto registra un avance del 50% y se prevé que las obras finalicen en abril de este año. Con su puesta en marcha se garantizará cobertura total del servicio domiciliario de alcantarillado, que contribuye a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales del sector.

“Para el Grupo Ecopetrol, ampliar la infraestructura de saneamiento básico y alcantarillado en los sectores aledaños a la Refinería de Cartagena es vital porque proporciona una mejor calidad de vida entre sus habitantes. Este proyecto se viene adelantando conforme al cronograma establecido y desde ya somos testigos de cómo esta apuesta transforma el territorio, genera un bienestar integral para la comunidad y protege nuestro medioambiente”, aseguró Herman Galán, presidente de Refinería de Cartagena S.A.S.

Desde octubre del año pasado, las entidades se unieron a través de un convenio interinstitucional para poner en marcha este proyecto, que contempla la instalación de 6 kilómetros de redes de alcantarillado y la realización de acometidas necesarias en 563 viviendas. Con esta infraestructura se evitará el vertimiento de aguas residuales en cuerpos de agua que desembocan en la bahía de Cartagena.

“La ampliación del alcantarillado nos traerá muchos beneficios como comunidad. En primer lugar, dejaremos de ver aguas residuales contaminando nuestras calles, lo que provoca un riesgo para la salud pública de nuestro entorno. También podremos gestionar el mejoramiento de las vías, deterioradas por estos vertimientos. El proyecto reescribe un nuevo capítulo para la historia del barrio”, destacó Hermina Salgado, habitante de Arroz Barato.

Por su parte, el gerente general de Aguas de Cartagena, John Montoya, resaltó el compromiso con el desarrollo sostenible de la ciudad. “La empresa, como ejecutora del proyecto, garantiza su implementación conforme al diseño, para beneficio de esta población. Para la transformación ecológica de Cartagena es fundamental, pues además de mejorar la calidad de vida mediante el acceso a servicios básicos, contribuye a la protección de nuestros cuerpos de agua”, puntualizó.

María Patricia Porras, secretaria General del Distrito, precisó: “este proyecto responde a uno de los propósitos de este Gobierno: que los cartageneros disfruten de una vida digna.

Al garantizar saneamiento básico como condición de salud pública y equidad territorial estamos cerrando brechas históricas en el acceso a servicios esenciales”.

La inversión total del proyecto supera los $8.000 millones. De este monto, Ecopetrol aporta $6.673 millones; Aguas de Cartagena contribuye con $1.023 millones en dinero y especie; y la Alcaldía de Cartagena participa con $330 millones en especie.