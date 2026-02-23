Varios lesionados dejó triple choque de vehículos entre Carreto y San Juan Nepomuceno, Bolívar

Un extenso trancón generó el triple choque registrado entre el corregimiento de Carreto y San Juan Nepomuceno, Bolívar. El saldo, no se ha conocido con exactitud, pero preliminarmente se supo que hay varios lesionados sin mayores concecuencias.

En el siniestro vial resultaron involucrados dos camiones y un carro tipo sedan de la marca Mazda, que sufrieron destrozos y quedaron sobre la carretera impidiendo la conexión de los Montes de María con el departamento del Atlántico.

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte adscritas a la Policía Nacional, apoyaron el traslado de los heridos a centros asistenciales, y coordinaron el retiro de los vehículos involucrados. Sobre las causas, aún no se tiene una hipótesis oficial.