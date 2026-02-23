Hable con elPrograma

23 feb 2026 Actualizado 00:55

Cartagena

Varios lesionados dejó triple choque de vehículos entre Carreto y San Juan Nepomuceno, Bolívar

Dos camiones y un carro particular se vieron involucrados en el siniestro vial

Captura de video

Captura de video

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Un extenso trancón generó el triple choque registrado entre el corregimiento de Carreto y San Juan Nepomuceno, Bolívar. El saldo, no se ha conocido con exactitud, pero preliminarmente se supo que hay varios lesionados sin mayores concecuencias.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el siniestro vial resultaron involucrados dos camiones y un carro tipo sedan de la marca Mazda, que sufrieron destrozos y quedaron sobre la carretera impidiendo la conexión de los Montes de María con el departamento del Atlántico.

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte adscritas a la Policía Nacional, apoyaron el traslado de los heridos a centros asistenciales, y coordinaron el retiro de los vehículos involucrados. Sobre las causas, aún no se tiene una hipótesis oficial.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

