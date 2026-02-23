Toque de queda en Nueva York ante llegada de violenta tormenta invernal

Vehículos atrapados entre nieve en medio de la tormenta Elliot en Estados Unidos. (Foto: John Normile/Getty Images) / John Normile

La ciudad de Nueva York cerró el lunes las escuelas y ordenó a los conductores evitar las carreteras, ante la llegada de una violenta tormenta de nieve que azota el noreste del territorio de Estados Unidos.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) dijo que las condiciones de ventisca se “materializarán rápidamente” desde Maryland hasta el sureste de Nueva Inglaterra, lo que hará que viajar sea “extremadamente peligroso”.

Según indicó, la nieve podría caer a un ritmo de entre cinco y casi ocho centímetros por hora en el punto álgido de la tormenta, con casi 54 millones de personas en su trayectoria.

El lunes por la mañana, la tormenta ya había comenzado a azotar Nueva York, reduciendo la visibilidad hasta tal punto que los rascacielos de Wall Street apenas eran visibles desde el contiguo barrio de Brooklyn.

Es probable que se produzcan cortes de luz debido a la intensa nieve y a las fuertes ráfagas de viento, señalaron los meteorólogos.

Cerca de 80.000 clientes se encontraban sin suministro eléctrico en el estado de Nueva Jersey, según el sitio web de seguimiento poweroutage.us.

En tanto, más de 5.000 vuelos fueron cancelados, indicó el lunes el sitio de rastreo de vuelos FlightAware.

En la ciudad de Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani dijo que las calles, autopistas y puentes se cerrarían desde las 21H00 del domingo hasta el mediodía del lunes.

“La ciudad de Nueva York no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en la última década”, advirtió Mamdani en conferencia de prensa, instando a los residentes a “evitar todos los viajes no esenciales”.

Brandon Smith, residente de Brooklyn de 33 años, se quejó de que algunos lugares de trabajo seguían abiertos, aunque las carreteras no lo estuvieran.

“Va a ser difícil para la mayoría de los neoyorquinos desplazarse porque igual tenemos que ir a trabajar. Es lamentable que (las carreteras) estén suspendidas mientras los trabajos no van a dejar de llamarnos”, dijo.

El NWS advirtió que se esperaba que la nieve intensa, los fuertes vientos y la baja visibilidad “provocaran condiciones de viaje peligrosas o imposibles”.

Pero los turistas estaban encantados con el espectáculo de la nevada.

La turista chilena Macarena González declaró a la AFP estar “feliz, es una gran experiencia”, mientras recorría Times Square.

- “Lo peor está por venir” -

El NWS pronostica entre 45 y 60 cm de nieve en la ciudad, y posiblemente hasta 70 cm en algunas zonas, así como fuertes vientos.

Las escuelas y colegios cerraron el lunes en Nueva York y la ciudad dispuso recursos y medios para ir en ayuda de las personas que necesitan un refugio, detalló Mamdani.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró estado de emergencia el domingo, lo que libera fondos y permite el rápido despliegue de recursos para enfrentar la crisis meteorológica.

En Boston se preparan igualmente para condiciones climáticas extremas y se declaró una “alerta por nieve”. Allí se prevén hasta 60 cm de nieve, indicó el domingo la alcaldesa Michelle Wu, y añadió que que esta tormenta será “de una magnitud histórica”.

Las condiciones podrían hacer imposibles los desplazamientos “a lo largo de la carretera I-95, del norte de Baltimore a Boston”, y que también conecta Nueva York y Filadelfia, agregó el NWS.

La tormenta llega semanas después de que esta misma región sufrió otro devastador sistema climático que causó más de 100 muertes.

“Lo peor está por venir”, advirtió el domingo la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul.

“Lo que necesites, víveres, medicamentos que requieras de la farmacia, alimento para mascotas, cómpralo ahora”, pidió a la población del estado.