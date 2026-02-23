Presunto ladrón fue asesinado en Ciudad Bolívar: habría intentado robar a una mujer

Presunto ladrón fue asesinado a plena luz del día en Ciudad Bolívar: habría intentado robar a una mujer // Getty Images / Kike Arnaiz

La inseguridad en Bogotá sigue siendo un dolor de cabeza para los ciudadanos. En las últimas horas, se reportó un caso de homicidio en la localidad de Ciudad Bolívar. La víctima sería, presuntamente, un ladrón de aproximadamente 50 años.

Lea también: El ‘paseo millonario’ ya no es un hurto: Bogotá debe endurecer el castigo contra la criminalidad

Según los testigos, el hombre habría intentado robar a una mujer y en la huida fue abatido con arma de fuego. El hecho se registró sobre la 1:30 de la tarde en el barrio Arborizadora Baja, muy cerca a la Avenida Villavicencio.

El cuerpo técnico de investigación CTI ya hizo la inspección técnica en el lugar de los hechos, y adelanta las investigaciones para establecer qué fue exactamente lo que sucedió.

Le puede interesar: Conozca las localidades en las que más roban celulares en Bogotá: Suba encabeza la lista