Médica psiquiatra explica: ¿cómo soltar las emociones para que no terminen enfermándonos?
Las enfermedades que padecemos en muchas ocasiones tienen un componente emocional que exacerba la condición e incluso puede llegar a provocarla. La doctora Vicky Pérez Restrepo, médica psiquiatra con más de 30 años de experiencia, nos explica de qué manera podemos soltar las emociones para que no terminen enfermándonos; qué podemos hacer en nuestro día a día para vivir más livianos.
