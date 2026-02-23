Hable con elPrograma

Médica psiquiatra explica: ¿cómo soltar las emociones para que no terminen enfermándonos?

Las enfermedades que padecemos en muchas ocasiones tienen un componente emocional que exacerba la condición e incluso puede llegar a provocarla. La doctora Vicky Pérez Restrepo, médica psiquiatra con más de 30 años de experiencia, nos explica de qué manera podemos soltar las emociones para que no terminen enfermándonos; qué podemos hacer en nuestro día a día para vivir más livianos. 

