“Los niños no deben seguir esperando para poder vivir”: denuncia el Observatorio de Cáncer Infantil

El Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil (OICI) advirtió que las demoras administrativas, la fragmentación del sistema y la falta de decisiones regulatorias están impactando directamente la supervivencia infantil.

Las cifras son contundentes: cada año alrededor de 2.000 niños son diagnosticados con cáncer en el país y 784 pierden la vida por esta causa. Actualmente, apenas 6 de cada 10 menores sobreviven. Sin embargo —según el Observatorio— dependiendo del tipo de cáncer, podrían curarse 8 o incluso 9 de cada 10 si existiera diagnóstico oportuno y tratamiento continuo.

“El cáncer infantil es una urgencia médica. Retrasar semanas en iniciar tratamiento puede cambiar radicalmente el pronóstico”, advierte la entidad.

Uno de los puntos más críticos del manifiesto es el acceso a medicamentos. El OICI denuncia que existe un listado de 56 fármacos que no cuentan con indicación del Invima para su uso en niños, pese a que 24 de ellos están incluidos en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

Se trata de tratamientos utilizados desde hace décadas, avalados por protocolos internacionales y guías clínicas. Sin embargo, en Colombia enfrentan barreras regulatorias que, según el Observatorio, retrasan su disponibilidad y generan incertidumbre para médicos y familias.

“Los medicamentos son la columna vertebral del tratamiento oncológico infantil. Sin la intensidad, dosis y frecuencia requerida, las probabilidades de curación disminuyen”, señalaron en el manifiesto.

La organización pide al Ministerio de Salud y al Invima priorizar de manera inmediata la indicación para estos medicamentos y establecer mecanismos que eviten que trámites administrativos pesen más que la vida de un niño.

“No podemos normalizar que una autorización o proceso administrativo pese más que una vida”, enfatiza el texto.

Brechas territoriales y fallas en el sistema de salud

El manifiesto también alertó sobre desigualdades regionales. En zonas como Amazonas y Orinoquía las tasas de mortalidad son más altas, lo que evidencia una inequidad territorial profunda en el acceso a atención especializada.

A esto se suma la fragmentación del sistema: niños que deben trasladarse entre ciudades, cambiar de institución, repetir exámenes, esperar autorizaciones y, en algunos casos, interrumpir tratamientos.

Cada traslado implica tiempo. Y en cáncer infantil, el tiempo es determinante.

“Un niño o una niña no debería tener menos probabilidades de vivir por el lugar donde nació”, advierte el Observatorio.

Además, el pronunciamiento también cuestiona la narrativa de que el problema se resuelve con nuevas reformas. Según el OICI, Colombia cuenta con un marco normativo amplio para proteger a los menores con cáncer, pero la aplicación efectiva y oportuna sigue siendo insuficiente.

“El país tiene normas. Lo que falta es voluntad y humanidad en la aplicación de los procesos”, indican.

El manifiesto fue respaldado por organizaciones como la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, la Liga Colombiana Contra el Cáncer, la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y gremios del sector salud.

Un llamado directo al Gobierno

“Son cerca de 2000 nuevas opotunidades cada año, para hacer las cosas bien en favor de nuestros niños y niñas, garantizanrles unas condiciones de salud plena y desarrollo disgno” agregó el Observatorio refiriendose al sistema de salud del gobierno.

El Observatorio insistió en que no se trata de discusiones políticas ni de debates sobre reformas estructurales, sino de decisiones concretas que pueden salvar vidas en el corto plazo.

“Los niños y niñas de Colombia no deben seguir esperando para poder vivir. El momento de actuar es ahora” concluyeró la entidad.

El llamado es claro: resolver de manera prioritaria el listado de medicamentos, reducir las barreras administrativas y garantizar continuidad en los tratamientos. Porque cada día cuenta.