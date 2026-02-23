Katherine Miranda denuncia $3.000 millones en contratos para familiares del MinSalud

La representante y candidata al Senado, Katherine Miranda, de la Alianza Verde, denunció que familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían recibido más de $3.000 millones en contratos durante el gobierno Petro.

Entre los casos que documentó la representante están por ejemplo: María Clara Berrocal, cuñada del ministro, quien firmó contratos con la Jurisdicción Especial para la Paz por más de $390 millones de pesos.

También Sebastián Jaramillo Berrocal, sobrino del ministro, con contrato en Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Por otro lado, documentó el de Sebastián Laverde Gómez, hijastro del ministro, contratado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Y Omar Jaramillo Martínez, hermano del ministro, con contrato en la Contraloría General de la República; así como Alejandro Jaramillo Gómez, hijo del ministro, designado como director de ProColombia en Reino Unido.

Es de recordar que también era conocido el caso de Beatriz Eugenia Gómez, su esposa, quien ocupa el cargo de Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud.

“Mientras Colombia enfrenta una profunda crisis en el sistema de salud, es legítimo preguntarse si estamos ante un entramado familiar que ha concentrado millonarios recursos públicos. El país merece explicaciones claras, transparencia absoluta y garantías de que no existen conflictos de interés”, dijo Miranda.

Caracol Radio consultó al Ministerio de Salud y aseguraron que no tienen porque “pronunciarse sobre vinculaciones de particulares con otras entidades”.