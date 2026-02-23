Inteligencia intuitiva: las claves para conectar con ella, ser asertivos y vivir en bienestar
La inteligencia intuitiva es una de las inteligencias más importantes para todo en nuestra vida. ¿Cómo conectar con ella para que nos permita ser más asertivos y vivir con mayor bienestar? La doctora Ana Ascencio, psicóloga, experta en desarrollo evolutivo, entre otras, y autora del libro Escucha a tu intuición, no explica.
