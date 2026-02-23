De los kalamary a los cartageneros en el siglo XVI: El legado de las olas

Antes de la llegada de los europeos a lo que hoy es Cartagena de Indias, ese territorio estaba habitado por los kalamary, una tribu indígena de la familia Caribe. Ese es el punto de partida del documental “El legado de las olas”, que ya está en cartelera en las salas de Royal Films en todo el país.

La producción recorre la historia de los kalamary y de Cartagena a lo largo de varios siglos, antes y después de que Pedro de Heredia fundara la ciudad y la bautizara con el mismo nombre de Cartagena, al encontrar gran similitud entre ambas bahías.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, el productor ejecutivo del documental, Santiago Arbouin, explicó que la intención es mostrar la interacción que se dio entre europeos, pueblos indígenas y, posteriormente, los afrodescendientes traídos a América como esclavos.

Detalló que las fuentes de investigación para este trabajo, de 78 minutos, incluyen miles de documentos hallados en el Archivo General de Indias, en Sevilla, revisados y contrastados por las historiadoras españolas María Saavedra y Elvira Roca, junto al guionista Niko Roa.

En Colombia, añadió Arbouin, la curaduría contó con el apoyo de los historiadores Alberto Zamudio, Jorge Ávila y Ximena Avilán.

El relato también incluye figuras como La India Catalina y el corsario inglés Francis Drake, quien, pese a comandar una poderosa armada del imperio inglés, no logró tomarse la ciudad, defendida por un reducido grupo de soldados y mercenarios al mando de Blas de Lezo, conocido como “medio hombre” por las heridas que sufrió en combate perdiendo un ojo, una mano y una pierna.

Según sus productores, el documental invita a viajar al siglo XVI para revivir una de las mayores aventuras de la historia: el descubrimiento de un nuevo mundo, su proceso de evangelización y la expansión de la cultura europea a través del océano.

"El legado de las olas" es una producción de Volcán Producciones. Fue rodada en Cartagena de Indias y Madrid, con guion de Niko Roa Cilla y producción ejecutiva de CI2, Compañía Internacional de Integración. En Colombia la distribución está a cargo de Royal Films.