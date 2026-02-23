Davivienda emite sus primeros bonos vinculados al desempeño sostenible

Davivienda emitió sus primeros bonos vinculados al desempeño Sostenible con un enfoque en Transición Justa por $ 300.000 millones, los cuales fueron suscritos en su totalidad por BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El presidente del Banco, Javier Suárez manifestó que estos recursos permitirán a Davivienda la movilización de créditos hacia negocios sostenibles, entre ellos la construcción de Viviendas de Interés Social (VIS) con certificación sostenible, generando un doble impacto, al favorecer el acceso a vivienda digna y asequible, y promover la construcción de viviendas con menor impacto ambiental y menor consumo de energía.

“Este enfoque forma parte de una transición justa orientada a avanzar hacia una economía más sostenible, que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y facilite el acceso a más personas a bienes y servicios esenciales, tales como la vivienda, que mejoren su bienestar y su calidad de vida, en general”, manifestó Suárez.

Añadió que junto con la movilización de parte de los recursos recibidos por esta emisión hacia iniciativas sostenibles, la Casita Roja y el BID Invest apoyarán a los constructores y los desarrolladores de viviendas VIS a fortalecer sus capacidades para certificar sus proyectos, mediante programas de formación especializada y sesiones de acompañamiento personalizado en construcción sostenible, tanto en materia ambiental, con contenidos de eficiencia energética e hídrica, materiales sostenibles y certificaciones, como en temas sociales relacionados con empleo digno y desarrollo local, equidad, inclusión y accesibilidad, salud, bienestar y habitabilidad, entre otros.