9° Media Maratón del Mar: la carrera que salió desde el puerto mejor conectado de Latam y El Caribe

En el arco de salida se leía un mensaje que sintetizaba el espíritu de la jornada: “Conectamos el mundo, conectamos contigo”. Una frase que hace alusión a la condición del Grupo Puerto de Cartagena como el puerto mejor conectado de América Latina y el Caribe, e invitaba a cada corredor a conectar con su mejor carrera, con su propio ritmo y con la energía colectiva de la ciudad que celebra la realización de la novena edición de la Media Maratón del Mar. Un evento que promueve el turismo deportivo, que impacta económicamente a la ciudad, y que cuenta con el apoyo del Grupo Puerto de Cartagena desde su primera versión.

De esta forma comenzó el calendario del running en Colombia, frente al mar y desde un escenario logístico imponente. A las 5:20 a.m., 9.500 corredores nacionales e internacionales partieron desde la Sociedad Portuaria de Cartagena divididos para las distancias de 21 k y 10 k.

Con representación de más de 30 departamentos y 20 países, la carrera consolidó a Cartagena como destino deportivo y proyecta a la ciudad para que más eventos como este se realicen y generen impacto, y desarrollo económico.

Los corredores tomaron la partida desde el Puerto, recorriendo el frente marítimo en un trazado que combina infraestructura estratégica y paisaje costero. Desde los primeros minutos del amanecer, la bahía y los muelles fueron testigos de una salida marcada por la energía colectiva, la disciplina y el entusiasmo de miles de atletas.

La Media Maratón del Mar impacta a la economía local al atraer corredores, equipos técnicos y acompañantes que dinamizan la hotelería, la gastronomía y el comercio de la ciudad. Con nueve ediciones consecutivas, la competencia reafirma el papel de Cartagena como sede de grandes eventos internacionales y a su puerto como impulsor de oportunidades para la ciudad.

Sobre el Grupo Puerto de Cartagena

Con sus dos terminales, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar, el Grupo Puerto de Cartagena se constituye en la plataforma logística y portuaria por excelencia del Gran Caribe. Clasificado por la CEPAL como el puerto con mayor movimiento de Carga de América Latina y por la UNCTAD como el puerto de mayor conectividad de la región, es el principal puerto exportador de Colombia, ha sido reconocido en diez ocasiones como el mejor Puerto del Gran Caribe por la Caribbean Shipping Association y se destaca dentro de las mejores empresas para trabajar de Colombia y América Latina de acuerdo a Great Place To Work. Adicionalmente, S&P junto con el Banco Mundial, ubican al puerto entre los más eficientes del mundo.