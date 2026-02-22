Real Cartagena frenó la buena racha: cayó 2-3 en casa ante Leones FC

No fue una buena tarde-noche para Real Cartagena, quien se fue en blanco en su duelo ante Leones FC en el estadio Jaime Morón, cuando la hinchada empezaba a entusiasmarse con un nuevo triunfo para extender el invicto como local.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se jugó la sexta fecha del Torneo BetPlay I-2026, arrojando resultado favorable para la visita 3 goles por 2. Leiner Palacio en dos oportunidades y Felipe Hincapié se reportaron por el cuadro felino, mientras que el atlanticense Mauro Manotas hizo doblete para el descuento.

Así las cosas, los cartageneros bajaron a la tercera casilla del campeonato, superados por Inter Palmira y Deportes Quindío. La próxima jornada será el 2 de marzo, en condición de visitante ante Tigres FC, donde se espera que el equipo vuelva a la senda positiva.