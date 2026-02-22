Programa de Comunicación Social de la UTB celebró 25 años con un conversatorio entre periodistas

Por: María Paula Vásquez

El programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar celebró sus 25 años de trayectoria con el evento “Comunicar en escena”, un espacio académico y conmemorativo que reunió a estudiantes, docentes, egresados y profesionales del periodismo y la comunicación para reflexionar sobre el oficio, la ética y el impacto social de la profesión.

Experiencia, oficio y realidad en el periodismo televisivo

La jornada estuvo marcada por dos conversatorios que pusieron en diálogo la experiencia profesional con la formación universitaria. El primero, “Periodismo para televisión: rigor, inmediatez y narrativa en pantalla”, abrió una conversación sobre los retos del periodismo televisivo, la reportería en campo, la ética informativa y la construcción de credibilidad en tiempos de sobreinformación.

En este espacio participaron Tahirina Atencio, corresponsal de Noticias RCN; Isaac Rivera, corresponsal de Noticias Caracol; Jair Espitia, periodista y presentador de Canal Cartagena, y Yesenia Carrillo, profesora de cátedra del curso de Presentación de Televisión, bajo la moderación del profesor y director del programa de Comunicación Social de la UTB, Javier Ramos.

Durante el conversatorio, se hizo énfasis en la responsabilidad que implica ejercer el periodismo en la actualidad. Tahirina Atencio recordó que “debemos hacer respetar la profesión” y resaltó la importancia de la verificación de la información al afirmar que “siempre va a ser mejor ir a la fuente original de la noticia”.

Por su parte, Isaac Rivera destacó que “detrás de poder salir en la televisión, hay mucho profesionalismo, hay mucha rigurosidad y criterio”, desmontando la idea de que el periodismo televisivo se basa solo en la exposición mediática.

Desde una mirada formativa, Jair Espitia llamó la atención sobre los hábitos de los futuros periodistas: “Un error importante que cometen los periodistas en formación es no consumir lo que quieren ser en un futuro: no leen periódicos, no escuchan radio y tampoco ven televisión”.

A su vez, Yesenia Carrillo dejó un mensaje claro frente al papel de la tecnología y la ética profesional al afirmar que “nunca la IA va a reemplazar al periodista, porque la IA no siente, ni ve el hecho, no habla con la gente, no se acerca al lugar y por eso no conoce los detalles de la noticia”, y recordó que “que nunca el objetivo sea la fama. El reconocimiento es una consecuencia del buen trabajo periodístico”.

Egresadas que transforman la UTB desde adentro

El segundo conversatorio, “Egresadas que transforman: talento UTB al servicio de la institución”, fue un espacio de diálogo sobre el tránsito de estudiante a profesional, el valor de la formación recibida y el papel de las comunicadoras en los procesos estratégicos de la universidad. Participaron Brithanny Lugo, María José Fuentes y Sofía Blanco, egresadas del programa de Comunicación Social de la UTB, con la moderación de la profesora Mercedes Posada.

Desde sus experiencias laborales dentro de la universidad, las egresadas compartieron reflexiones cercanas y motivadoras. Brittany Lugo, quien actualmente trabaja en procesos de investigación institucional, resaltó la importancia de los semilleros como espacios de crecimiento académico y profesional, señalando que vincularse a estos proyectos no solo ayuda en el proceso de grado, sino que abre puertas a futuro y fortalece la formación integral del estudiante.

María José Fuentes, quien hace parte del equipo digital de la universidad, expresó que una de las oportunidades que más quiso aprovechar durante su etapa como estudiante fue la posibilidad de cursar doble programa, y destacó que la formación interdisciplinar amplía la visión profesional y las oportunidades laborales.

Por su parte, Sofía Blanco, encargada de redes sociales institucionales, compartió su experiencia como practicante y luego como profesional vinculada a la universidad. Resaltó que para ella fue una alegría que la UTB no tuviera que buscar talento fuera, sino que confiara en el potencial de una egresada formada en sus propias aulas, apostando por el talento joven y el crecimiento interno.

“Este aniversario lo celebramos con un evento pensado para el diálogo y la reflexión sobre nuestra profesión, que conecta la formación académica con la experiencia profesional y el recorrido de nuestros egresados”, señaló Javier Ramos, director del programa de Comunicación Social de la UTB. “Son 25 años formando comunicadores sociales con rigor ético, pensamiento crítico y capacidad de adaptación a los nuevos escenarios de la comunicación. Hoy, con una malla curricular renovada y una comunidad que deja huella en medios, organizaciones y proyectos propios, confirmamos que estamos formando a los comunicadores que este tiempo necesita”, finalizó Ramos.