Ecopetrol inicia comercialización del gas natural que será importado por Cartagena

El Grupo Ecopetrol inició el proceso de comercialización del gas natural, que será importado a través de la infraestructura existente de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., ubicada en Cartagena, de propiedad de Frontera Energy, que ofrecerá la alternativa más rápida y eficiente disponible en el país para la importación de volúmenes adicionales de gas natural, bajo condiciones técnicas y económicas competitivas.

El servicio de regasificación contratado por Ecopetrol por siete años ofrece una capacidad que va de 126 GBTUD a partir del 1 de diciembre de 2026, con una expansión progresiva que alcanzará 370 GBTUD a partir del 1 de diciembre de 2028.

Con el proceso comercial, Ecopetrol ofrece al mercado dos productos:

• 126 GBTUD de gas en firme sujeto a condiciones, a 7 años, que estará

disponible para atender la demanda del mercado desde diciembre de 2026 hasta noviembre de 2033. Tendrá como punto de entrega Mamonal, con conexión al Sistema Nacional de Transporte (SNT).

• 244 GBTUD de gas en firme sujeto a condiciones, a 5 años, que estará disponible para atender la demanda del mercado desde diciembre de 2028 hasta noviembre de 2033, en el mismo punto de entrega.

“El inicio de la importación de gas natural con el proyecto de regasificación a través de la infraestructura de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A., de propiedad de Frontera Energy, no solo fortalece el abastecimiento de gas a corto plazo, sino que responde a una visión de mediano y largo plazo basada en la confiabilidad, la sostenibilidad y la eficiencia del sistema energético.”, indicó Bayron Triana Arias, vicepresidente Ejecutivo de Energías para la Transición.

La iniciativa de regasificación se proyecta como una infraestructura estratégica nacional, que se unirá al portafolio de abastecimiento de gas del Grupo Ecopetrol, complementando otros proyectos como los desarrollos costa afuera en el Caribe,que prevén incorporar alrededor de 470 MPCD hacia 2030.