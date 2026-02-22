¿Obras del Parque Centenario de Ibagué estarán listas para el Festival Folclórico?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, aseguró que la temporada de más lluvias ha generado un impacto en el cronograma de obra de los proyectos que se desarrollan en la ciudad entre los que está el proyecto del Parque Centenario.

“El clima afecta definitivamente, son situaciones que impactan las obras, aquí estamos revisando que el impacto sea los menos posible, hemos tenido de avanzar con cuadrillas nocturnas, pero seguiremos cumpliéndole a los ibaguereños con esta obra emblemática”, dijo la alcaldesa, Johana Aranda.

La mandataria local resaltó que los retrasos del Parque Centenario también obedecen a unas obras adicionales que se tuvieron que realizar para darle estabilidad a la calle 10, debido a que se había vandalizado la estructura por parte de habitantes de calle.

“Sería muy irresponsable de parte de nosotros maquillar una obra de estas y dejar a expensas esa situación tan compleja que generaba instabilidad a la zona, este proyecto garantiza una obras para rato”, resaltó.

Por otra parte, explicó que otro de los cambios que se tienen en el Parque Centenario es que ahora en adelante el IBAL es el encargado del manejo de aguas lluvias para poder conservar la Concha Acústica, garantizando que no se deteriore la obra.

¿Alcanzan a estar las obras para las fiestas folclóricas del mes de junio?

La alcaldesa, Johana Aranda, aseguró que el propósito es que se pueda utilizar la Concha Acústica para el Festival Folclórico, por lo que se está trabajando con celeridad.

“Queremos un espacio turístico, cultural, musical y que nuestro Parque Centenario sea todo un complejo al servicio de los ciudadanos”, resaltó Aranda. Además, destacó que se está trabajando “Sin flojera, y espera que la oposición no siga generando rumores de insatisfacción entre la comunidad sobre este proyecto.

Dato: en las obras de restauración y remodelación del Parque Centenario de Ibagué la Alcaldía invierte más de $7 mil millones.