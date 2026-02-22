Nació primera bebé en el hospital del barrio Nelson Mandela

El moderno Hospital de Nelson Mandela, el llamado alguna vez elefante blanco por el que la comunidad de más de 100.000 habitantes esperó durante 14 años, ya es muestra de la dignificación de calidad de vida de los más de 32 sectores del tradicional barrio cartagenero.

Y es que, en menos de un mes desde que abrió sus puertas, tras ser inaugurado por el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, el pasado 26 de enero, este sábado ya recibió su primer parto: ¡Génesis Johana, con un peso de 2.550 gramos y talla de 46 centímetros, nació a las 4:16 de la tarde de este 21 de febrero!

Fue a través de un parto natural como su madre, Neidis Villero Suárez, trajo al mundo a una bebé sana, ‘mandelera’ de pura cepa, como cariñosamente se hacen llamar quienes residen en el querido y popular barrio cartagenero.

La grata noticia fue celebrada por el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, quien destacó la óptima atención prestada a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y en articulación con la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.

“Nos propusimos rescatar ese doloroso elefante blanco, ese por el que tanto clamaba la comunidad de Nelson Mandela, y qué buena noticia recibimos con el nacimiento de la primera bebé en esas modernas instalaciones, completamente dignas, como la merecen los habitantes de ese barrio pujante y lleno de gente trabajadora. Y, por supuesto, como también lo merecen todos los cartageneros. Una vez más, queda demostrado que no se trata solo de cemento; hacemos realidad la transformación y dignidad que toda Cartagena esperó durante décadas ”, destacó Turbay Paz.

Cabe destacar que el moderno centro asistencial cuenta con servicios de hospitalización, urgencias, sala de parto, promoción y prevención, odontología, imágenes diagnósticas.

Tras una inversión de $ 29.809’ 449.066,04, y administrado por la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, cuenta con toda la dotación necesaria, y servicios habilitados para la prestación de servicios en salud dignos para toda la comunidad de Nelson Mandela y zonas aledañas.

Con cuatro pisos y una extensión de 1.970 metros cuadrados, sobresalen los servicios de urgencias, consulta externa, hospitalización, odontología, medicina general, sala de parto, servicios de PYP, vacunación y apoyo diagnóstico RX.

Cabe resaltar que, junto al Hospital de Nelson Mandela, el gobierno del alcalde Dumek Turbay también ya inauguró, en lo poco de este 2026, el Hospital de Canapote, el centro asistencial público más importante de la Zona Norte.