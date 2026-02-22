Ibagué tiene nuevo centro de conciliación en la sede de la Defensoría del Pueblo

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la defensora del Pueblo Regional Tolima, Yamileth Miranda, se refirió a la apuesta que tendrá la entidad en materia de atención con la apertura de un centro de conciliación y mediación en la sede de Ibagué.

“Los centros de conciliación y mediación permiten que las personas resuelvan conflictos mediante acuerdos en temas que la ley autoriza, entre los que están asuntos de familia, obligaciones alimentarias, conflictos civiles o comerciales y determinados delitos querellables”, dijo la defensora del Pueblo Regional Tolima.

La funcionaria resaltó que, con la puesta en servicio de este centro de conciliación en Ibagué, se busca que las personas conozcan que los conflictos no solo se resuelven ante un juez, sino que se pueden solucionar también mediante el dialogo permitiendo que las partes construyan acuerdos.

“Los acuerdos quedan consignados en un acta de conciliación con efectos jurídicos y pueden exigirse en caso de incumplimiento, así como la conciliación permite construir acuerdos en distintos ámbitos. También existe la mediación penal que es un mecanismo de justicia restaurativa en el que la víctima y la persona investigada con el acompañamiento de un mediador neutral puede construir acuerdos de reparación en los casos que la ley lo permite”, destacó Yamileth Miranda.

Dato: la funcionaria resaltó que en el Tolima la violencia intrafamiliar es una de las principales denuncias que se reciben ante las autoridades.

Finalmente, destacó que estos centros de conciliación hacen parte de los programas de la Defensoría del Pueblo que buscan ampliar las formas en las que los ciudadanos acceden a la justicia utilizando el dialogo en el marco legal.