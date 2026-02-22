Expolicía fue asesinado por sicarios en un popular barrio de Ibagué

Ibagué

Un nuevo caso de sicariato se registró en la noche del sábado 21 de febrero en Ibagué, esta vez el hecho sucedió en el barrio San Pedro Alejandrino hasta donde llegaron dos personas en moto y dispararon en varias oportunidades contra la humanidad de un hombre que se encontraba compartiendo en un establecimiento de comercio.

Caracol Radio conoció que la víctima fatal de este ataque con arma de fuego alcanzó a ser trasladado al hospital Federico Lleras Acosta sede la Francia donde los médicos de turno determinaron que había muerto producto de las heridas.

El ataque armado en el que murió un exmiembro de la Policía Nacional identificado como Diego Andrés García Roa se presentó sobre las 11 de la noche en el sector de la calle 25 con Cuarta, zona ubicada a pocas cuadras del distrito uno de la Metropolitana.

Las autoridades investigan este nuevo caso de muerte violenta que se suma a los más de 10 registrados en lo corrido del 2026 en la capital del Tolima, situación que preocupa a la ciudadanía.

Precisamente ante este tipo de situaciones, el pasado miércoles 18 de febrero las autoridades de Ibagué realizaron un consejo de seguridad en el que determinaron adelantar un plan de choque contra el sicariato, además de fortalecer la seguridad con patrullajes entre la Policía y el Ejército en las comunas 7 y 8 donde existe una problemática compleja en la lucha por el poder del microtráfico.